Vạch trần thủ đoạn 'tẩy trắng' hồ sơ để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”; chuyển hồ sơ lên Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Lưu Trí Quân bị bắt giữ tại khu vực cửa khẩu.

Vụ án nằm trong quá trình đấu tranh Chuyên án XC726P do Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác lập. Quá trình điều tra xác định, ba công dân Trung Quốc gồm DAI HENGLONG (Đới Hằng Long), LI HAO (Lí Hạo) và ZHOU YAN (Châu Diễm) từng là lao động, thương nhân bị mắc kẹt tại Campuchia từ năm 2019 do dịch bệnh bùng phát và hết hạn thị thực.

Áp giải các đối tượng về đồn biên phòng.

Nhằm “tẩy trắng” hồ sơ để danh chính ngôn thuận quay về Trung Quốc, các đối tượng chấp nhận chi trả số tiền lớn từ 1.550 USD đến 5.000 USD cho các đường dây môi giới trên mạng xã hội Telegram, WeChat để tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó trở về Trung Quốc.

Theo đó, hành trình trốn chạy được các đối tượng tính toán vô cùng tinh vi qua nhiều chặng nhằm xóa dấu vết: Cụ thể, chiều 5/9, Diễm và Hạo đi taxi từ Sihanoukville lên Phnom Penh đón Long, sau đó di chuyển tới khách sạn Ngân Hà (đối diện Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh).

Khoảng 0h ngày 6/9, đối tượng LIU ZHIJUN (Lưu Trí Quân) đón và dẫn ba người đi đường mòn qua biên giới trốn vào Tây Ninh, rồi đưa về một khách sạn tại TP Hồ Chí Minh nghỉ lại.

4 đối tượng bị bắt giữ.

Rạng sáng 7/9, Quân đưa nhóm này lên xe khách Hoàng Đức ra bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Thông qua sự môi giới của Đặng Thái Sơn (tài xế hãng Green SM), tài xế taxi ghép chuyến là Nguyễn Xuân Cường tiếp tục đón cả nhóm lên Lào Cai với giá 1,9 triệu đồng.

Khoảng 10h30 ngày 8/9, khi đến phường Lào Cai, Quân đưa Diễm, Hạo và Long vào ẩn náu tại nhà nghỉ Vân Anh. Sau đó, Quân lập tức xuất cảnh hợp pháp sang Trung Quốc để làm thủ tục xin cấp thị thực điện tử cho ba đối tượng.

Khi có thị thực, Quân nhập cảnh trở lại Việt Nam đưa Long, Diễm, Hạo lên khu vực đền Mẫu (tổ dân phố 28, phường Lào Cai) và hướng dẫn lần lượt từng người trèo qua hàng rào bảo vệ nhảy vào khu cách ly Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Mục đích của các đối tượng là đến phòng cấp thị thực xin đổi thị thực rời nhằm hợp thức hóa dữ liệu nhập cảnh trái phép trước đó.

Tuy nhiên, toàn bộ di biến động của đường dây này đã nằm trong tầm ngắm và kế hoạch giăng lưới của lực lượng đánh án. Sau khi Lí Hạo thực hiện trót lọt, vào lúc 14h20 cùng ngày, khi Đới Hằng Long đang leo rào thì bị tổ công tác thuộc Đội đánh án BĐBP tỉnh Lào Cai phục kích, bắt quả tang tại chỗ. Từ mắt xích này, các mũi trinh sát nhanh chóng bủa vây, tạm giữ toàn bộ các đối tượng còn lại.

Qua tra cứu dữ liệu, Đới Hằng Long hoàn toàn không có thông tin xuất nhập cảnh hợp pháp. Tại cơ quan điều tra, dù các tài liệu chứng cứ chuyển tiền qua Alipay, WeChat và ví điện tử đã rõ ràng, đối tượng chủ mưu Lưu Trí Quân vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo.

Việc bóc gỡ thành công vụ án hình sự này một lần nữa khẳng định vai trò chủ trì, năng lực phá án sắc bén của lực lượng mang quân hàm xanh, tạo tiền đề quan trọng để ban chuyên án tiếp tục mở rộng, triệt phá thành công vụ án.