Vạch trần thủ đoạn 2 cha con dựng cảnh bị cướp 1,65 tỷ đồng để 'xù' nợ

Ông C.V.N và con trai C.V.T tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Tây Ninh

Ngày 24/9, Công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông C.V.N và con trai C.V.T, cùng đăng ký thường trú tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh, về hành vi cố ý báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền.

Hành vi của hai người vi phạm điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ. Mỗi người bị xử phạt 3,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 10/9, ông C.V.N cùng con trai đến Công an phường Long An trình báo việc bị chiếm đoạt 1,65 tỷ đồng tại một chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên địa bàn phường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long An khẩn trương xác minh. Qua đó, cơ quan Công an xác định nội dung trình báo không đúng sự thật.

Theo kết quả xác minh, ông N đã vay tạm của một người quen tên Đ số tiền 1,7 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Sau đó, ông N cùng con trai nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này. Khi rút tiền tại ngân hàng, ông N cầm túi nylon chứa 1,65 tỷ đồng bước ra khỏi cửa.

Lúc này, con trai ông chạy đến lấy túi tiền rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ông N sau đó giả vờ hoảng loạn, hô hoán bị mất tiền và đến Công an phường trình báo vụ việc. Trước những chứng cứ thu thập được, ông N và con trai thừa nhận toàn bộ hành vi.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Long An đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai cha con về hành vi báo tin giả.

Công an phường Long An khuyến cáo người dân không báo tin giả, không lợi dụng việc trình báo để che giấu hành vi vi phạm hoặc trục lợi cá nhân, gây ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng chức năng.