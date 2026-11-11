Vạch trần chiêu trò 'thi đấu dưới sức' trong đường dây dàn xếp tỷ số hàng tỷ đồng

Không chỉ dừng lại ở các giải đấu bóng đá cấp quốc gia như giải hạng Nhất hay Cúp Quốc gia, vòi bạch tuộc của tổ chức tội phạm này còn vươn rộng sang cả Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA). Đáng chú ý, vụ án đã khiến hàng loạt cựu tuyển thủ quốc gia, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam cùng nhiều vận động viên tên tuổi vướng vào vòng lao lý, để lại sự bàng hoàng, xót xa và cay đắng cho cộng đồng người hâm mộ./.

(Vietnam+)