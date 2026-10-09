Vạch trần chiêu trò dùng ảnh cắt ghép để quảng cáo thẩm mĩ

Thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nông Thị Tuyến (SN 1989, trú tại tổ dân phố Đại Thắng, phường Thục Phán) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Trước đó, ngày 6.9, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh thẩm mỹ Kim Tuyến (địa chỉ tại phố Hợp Giang, phường Thúc Phán) do Tuyến làm chủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Theo hồ sơ điều tra, cơ sở này chỉ đăng ký ngành nghề hoạt động y tế gồm phun, xăm và các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp thông thường.

Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ cơ sở thẩm mỹ Kim Tuyến. (Ảnh: CACC)

Tuy nhiên từ cuối năm 2023 đến nay, Tuyến ngang nhiên tổ chức thực hiện hàng loạt dịch vụ thẩm mỹ có tính chất xâm lấn cơ thể như: tiêm filler, nâng mũi, sụn cằm...

Đáng chú ý, Tuyến không phải là bác sĩ, không có chuyên môn và chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất cũng không đáp ứng đủ tiêu chuẩn y tế bắt buộc đối với dịch vụ phẫu thuật thẩm mĩ và can thiệp xâm lấn.

Để tạo lòng tin với khách hàng, đối tượng dùng trang Facebook cá nhân đăng tải bài viết, quảng cáo hình ảnh được lấy từ cơ sở thẩm mỹ khác rồi cắt ghép, chỉnh sửa biến thành sản phẩm của mình.

Đối tượng còn quảng cáo sản phẩm là nhập khẩu từ Hàn Quốc và các nước phát triển, nhưng thực tế hàng hóa không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.