Vạch trần chiêu bài lợi dụng đấu tố cực đoan để chống phá trên không gian mạng - Bài 2: Kiên quyết tẩy chay đấu tố cực đoan, thanh lọc môi trường mạng lành mạnh, văn minh (Tiếp theo và hết)

Hệ lụy khôn lường từ chiêu bài đấu tố cực đoan

Chiêu bài lợi dụng đấu tố cực đoan gây ra nhiều hệ lụy khôn lường, biểu hiện trên một số phương diện cơ bản sau:

Một là, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Mục tiêu cốt lõi của thủ đoạn này là làm suy giảm niềm tin-nền tảng vững chắc của chế độ ta. Bằng cách nhắm vào các cá nhân, tổ chức trong bộ máy nhà nước, chúng cố tình đánh đồng sai phạm của một cá nhân với bản chất của cả một hệ thống. Khi dư luận bị dẫn dắt bởi những thông tin một chiều, xuyên tạc, cái nhìn khách quan bị bóp méo, người dân dễ rơi vào trạng thái hoài nghi, hoang mang, nghi ngờ, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Hai là, làm suy yếu đội ngũ cán bộ, gây tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm. Hệ lụy trực tiếp của “bạo lực mạng” và đấu tố cực đoan là sức ép tâm lý rất lớn đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu, những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Khi những nỗ lực cống hiến bị bóp méo thành dụng ý cá nhân, khi đời tư và danh dự bị xúc phạm nặng nề trên mạng xã hội mà chưa được bảo vệ kịp thời, không ít cán bộ sẽ sinh ra tâm lý an toàn, e dè, "thủ thế", sợ va chạm, làm việc cầm chừng. Điều này làm giảm sút nghiêm trọng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sức chiến đấu của bộ máy.

Ba là, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và gây bất ổn an ninh, trật tự xã hội. Đấu tố cực đoan luôn đi liền với việc kích động lòng thù hận, chia rẽ vùng miền, tôn giáo, giai tầng xã hội. Các đối tượng biến không gian mạng thành "chiến trường" để chia rẽ phe phái, kích động sự đối đầu giữa công chúng với cơ quan công quyền. Sự phân cực xã hội này làm tổn hại nghiêm trọng đến sự đoàn kết, đồng thuận trong xã hội, tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp vào nội bộ của các đơn vị, tổ chức hòng chia rẽ từ bên trong.

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Bốn là, làm triệt tiêu môi trường văn hóa mạng lành mạnh, văn minh. Về mặt xã hội, trào lưu đấu tố cực đoan tạo ra một môi trường mạng độc hại, nơi văn hóa ứng xử bị bóp méo, thù hận lên ngôi. Hành vi này trực tiếp xâm phạm đến quyền hiến định về danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân được pháp luật bảo vệ. Đồng thời nó làm cho môi trường mạng bị “ô nhiễm”, bị đầu độc bởi những thông tin độc hại, có nội dung tiêu cực.

Năm là, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên không gian mạng. Vì không gian mạng có tính toàn cầu, trong khi đó mạng xã hội thường dùng các thuật toán tạo xu hướng, gợi ý nội dung tìm kiếm nên nếu đấu tố cực đoan lan tràn trên không gian mạng, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, khiến các thế lực thù địch vốn có tư tưởng hằn thù càng kiếm cớ để công kích, xuyên tạc, chống phá. Điều đó dễ hiểu tại sao từ những vụ việc rất nhỏ, ban đầu mang tính hành chính đơn lẻ nhưng bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị dùng “mồi nhử” thổi phồng, bị chính trị hóa, cực đoan hóa thành các vụ việc phức tạp, xa rời bản chất ban đầu.

Triệt tiêu mầm mống đấu tố cực đoan từ gốc rễ

Có thể thấy rõ, đấu tố cực đoan thực chất là một dạng bạo lực tâm lý tập thể trong thời đại số. Nó không tạo ra công lý hay sự tiến bộ, mà chỉ khoét sâu thêm mâu thuẫn, tạo ra sự chia rẽ, làm xói mòn niềm tin của con người bằng thứ "vũ khí" mang tên “định kiến đám đông”. Do đó, chúng ta cần phải có những giải pháp đồng bộ, thiết thực để phòng, chống một cách hiệu quả.

Trước hết, cấp ủy, tổ chức đảng, Ban chỉ đạo 35 các cấp tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng nắm chắc, dự báo sát tình hình, nhận định chính xác tác động của các biểu hiện lợi dụng đấu tố cực đoan để chống phá trên không gian mạng. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, phải triển khai ngay các biện pháp xử lý tại chỗ theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo các cơ quan cấp trên để chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Việc cần làm hiện nay là chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và ý thức cảnh giác cho nhân dân. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao văn hóa ứng xử và "sức đề kháng số" cho cộng đồng. Trang bị cho người dân kỹ năng nhận diện thông tin, giúp công chúng tỉnh táo trước các chiêu trò kích động, tránh bị lôi kéo trở thành công cụ cho các phần tử xấu thực hiện hành vi đấu tố cực đoan, qua đó bảo vệ vững chắc an ninh tư tưởng trên không gian mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực về chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước theo phương châm chuyển trọng tâm từ quản lý hành chính sang dẫn dắt nhận thức xã hội, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, đồng thuận trong xã hội. Ngoài ra, cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm qua việc chuyển từ trạng thái "báo cáo hiện tượng" sang "cảnh báo sớm xu hướng". Từ đó, có thể chủ động hoạch định các kịch bản ứng phó, chuyển từ thế bị động sang chủ động kiến tạo cục diện tư tưởng từ xa, từ sớm, tránh để các đối tượng dẫn dắt, thao túng thông tin để bịa đặt, xuyên tạc.

Trong bối cảnh thông tin bùng nổ, cần thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, xu hướng tâm lý của thế hệ trẻ phản ánh trên mạng xã hội; thiết lập cơ chế phản ứng nhanh để tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời các vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ kỷ luật phát ngôn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình giật tít, câu view, sử dụng hình ảnh không phù hợp gây hiểu sai, hiểu lầm mục đích, ý nghĩa của thông điệp cần tuyên truyền.

Giải pháp căn cơ là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ chế, pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên không gian mạng. Cần tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định cụ thể trong Luật An ninh mạng, Bộ luật Hình sự và các văn bản liên quan nhằm xác định rõ, xử lý nghiêm khắc những hành vi bôi nhọ danh dự, vu khống, kích động đám đông và tổ chức đấu tố trái phép. Mức chế tài xử phạt cần đủ sức răn đe mạnh mẽ, đồng thời bịt kín các khoảng trống pháp lý đối với những hình thức vi phạm mới trên không gian mạng. Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để chủ động rà soát, phát hiện sớm, ngăn chặn các hội nhóm, tài khoản có hành vi kích động thù hận, lan truyền thông tin xuyên tạc. Siết chặt trách nhiệm phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế thông qua việc tăng cường sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan công an, ngành thông tin và truyền thông cùng các cơ quan quản lý liên quan; buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội xuyên biên giới phải tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật Việt Nam, có cơ chế phối hợp nhanh chóng trong việc gỡ bỏ nội dung độc hại và khóa các tài khoản vi phạm.

Có thể thấy rõ, lợi dụng đấu tố cực đoan để chống phá là một thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm, trực tiếp đe dọa đến an ninh tư tưởng, trật tự xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời gian tới, để vô hiệu hóa hiệu quả chiêu bài này, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, từ hoàn thiện chặt chẽ hành lang pháp lý, nâng cao năng lực quản lý công nghệ trên không gian mạng đến phát huy vai trò chủ động của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc định hướng dư luận, nâng cao "sức đề kháng số" cho mỗi người dân, kiên quyết giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.