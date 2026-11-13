VACD tổ chức hội thảo 'Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu - Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp'

Trong bối cảnh đất nước hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, xuất nhập khẩu được coi như mũi nhọn quan trọng kiến tạo động lực tăng trưởng.

Với vai trò đó, thời gian qua, hành lang pháp lý cho hoạt động xuất nhập đang được tích cực kiện toàn. Có thể kể đến như việc Quốc hội thông qua Luật số 11/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan chuẩn bị có hiệu lực từ đầu năm 2027 hay Nghị định số 169/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Bên cạnh đó, các cam kết từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các quy định nghiêm ngặt về định danh, xác thực, truy xuất nguồn gốc đang tạo ra những chuẩn mực ngày càng khắt khe đối với doanh nghiệp có hoạt động thương mại quốc tế.

Những chuyển động chính sách cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật mới được kỳ vọng nâng cao tính minh bạch cũng như chất lượng của hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó giúp nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế vận hành cho thấy, không ít doanh nghiệp vẫn đối mặt với rủi ro bị truy thu thuế, xử phạt hay gián đoạn thông quan xuất phát từ sự thiếu nhất quán giữa hồ sơ khai báo hải quan, số liệu kế toán và quy trình quản trị nội bộ.

Khung pháp lý chuyển dịch và yêu cầu minh bạch dữ liệu

Trước bối cảnh nhiều biến động, Hội thảo chuyên đề về chính sách xuất nhập khẩu được thiết kế nhằm kết nối góc nhìn quản lý nhà nước, thực tiễn vận hành của doanh nghiệp và thông lệ quốc tế, tập trung trực diện vào tác động kinh doanh.

Tại phiên mở đầu, đại diện Cục Hải quan sẽ phân tích sâu định hướng chuyển đổi phương thức quản lý trong giai đoạn mới. Các nội dung trọng tâm bao gồm quy chế quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, số hóa thủ tục đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử và kết nối cơ chế một cửa quốc gia.

Nội dung chính và các chuyên gia tham gia chia sẻ tại Hội thảo chuyên đề "Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu – Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp". Ảnh: VACD

Tiếp nối mạch chính sách, đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương sẽ làm rõ các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến quy tắc xuất xứ hàng hóa theo từng hiệp định thương mại tự do, cơ chế tự chứng nhận xuất xứ, hóa đơn bên thứ ba và trách nhiệm lưu trữ hồ sơ.

Qua đó, cung cấp cho doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nắm vững phương thức giải trình, xác minh tính nhất quán của chứng từ nhằm bảo vệ trọn vẹn quyền hưởng ưu đãi thuế quan trước các đợt thanh kiểm tra của đối tác nước ngoài.

Giải pháp ‘thực chiến’

Tại hội thảo, ông Hưng Lê, Giám đốc thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam (EY Việt Nam), sẽ phác thảo bức tranh tái cấu trúc chuỗi cung ứng và các rào cản phi thuế quan đang gia tăng trên thị trường toàn cầu, cùng các khuyến nghị đến doanh nghiệp Việt Nam cần nhanh chóng thiết lập một hệ sinh thái tuân thủ thương mại toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ số, chính sách nội bộ và cơ chế giám sát rủi ro thường trực.

Điểm nhấn của hội thảo là phiên tọa đàm đối thoại chính sách và thực tiễn, với sự góp mặt của đại diện Cục Xuất nhập khẩu, các ban chuyên môn thuộc Cục Hải quan, EY Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HAMI) và Ban lãnh đạo VACD.

Tọa đàm tổ chức theo hình thức mở, qua đó cộng đồng doanh nghiệp trực tiếp chia sẻ góc nhìn, phản ánh vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó cùng các chuyên gia, diễn giả tìm kiếm giải pháp tháo gỡ thỏa đáng.

Sự kiện sẽ là chương trình hữu ích dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, các cán bộ quản lý phụ trách mảng xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng, logistics, pháp chế, tuân thủ, thuế và kế toán, đặc biệt là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất và công nghiệp hỗ trợ.

Hội thảo chuyên đề Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu – Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp: - Thời gian: 8h30 - 11h30 ngày 25/11/2026 - Địa điểm: Phòng hội nghị Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, phường Ba Đình, TP. Hà Nội Quý khách quan tâm Hội thảo, đăng ký tham dự TẠI ĐÂY.