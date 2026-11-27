Trong bối cảnh ung thư vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, thông tin về các phương pháp điều trị mới luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, những kết quả tích cực ban đầu không đồng nghĩa vaccine có thể chữa khỏi ung thư hoặc sớm được sử dụng rộng rãi. Kết quả ở một bệnh nhân chưa đủ cơ sở khẳng định hiệu quả của liệu pháp trên các nhóm bệnh nhân khác nhau.

Sự kỳ vọng quá mức không chỉ gây hiểu lầm về tiến bộ y học mà còn tiềm ẩn những hệ quả thực tế. Người bệnh có thể trì hoãn phương pháp điều trị đang được chỉ định để chờ liệu pháp mới, tìm kiếm dịch vụ điều trị ở nước ngoài hoặc đặt niềm tin vào những quảng cáo vaccine ung thư chưa được kiểm chứng.

Theo BS Trần Ngọc, Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ, kết quả trên là tín hiệu chuyên môn đáng quan tâm. Tuy nhiên, không thể đồng nhất đáp ứng điều trị với khả năng chữa khỏi bệnh. Trong ung thư học, việc không còn phát hiện tổn thương qua hình ảnh chỉ phản ánh tình trạng tại thời điểm đánh giá. Người bệnh vẫn cần được theo dõi lâu dài để xác định nguy cơ tái phát và hiệu quả thực sự của phương pháp.

Đặc biệt, kết quả ở một bệnh nhân chưa đủ để kết luận vaccine có hiệu quả đối với phần lớn người mắc ung thư. Việc đánh giá cần dựa trên nghiên cứu có thiết kế phù hợp, số lượng bệnh nhân đủ lớn, dữ liệu an toàn và kết quả được thẩm định độc lập.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về X-quang của Bộ Y tế Nga, Neooncovac là vaccine mRNA được thiết kế riêng dựa trên đặc điểm di truyền của khối u. Liệu pháp hiện được phía Nga cho phép sử dụng lâm sàng trong phạm vi chỉ định nhất định đối với bệnh nhân trưởng thành mắc ung thư tế bào hắc tố, kết hợp với thuốc miễn dịch. Việc sản xuất vaccine cho từng bệnh nhân cần khoảng 3–4 tháng.

Khác với vaccine phòng bệnh thông thường, vaccine ung thư cá thể hóa là một dạng liệu pháp miễn dịch điều trị cho người đã mắc ung thư.

Quá trình phát triển vaccine bắt đầu bằng việc lấy mẫu khối u, kết hợp mẫu mô lành hoặc mẫu máu để phân tích những biến đổi di truyền đặc trưng. Từ đó, các nhà khoa học lựa chọn những dấu hiệu bất thường, gọi là kháng nguyên mới, nhằm tạo vaccine kích thích hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư.

Theo BS Trần Ngọc, quá trình đánh giá một phương pháp điều trị ung thư mới thường phải trải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu. Các thử nghiệm quy mô lớn, có nhóm đối chứng và theo dõi dài hạn là cơ sở quan trọng để xác định lợi ích, nguy cơ trước khi phương pháp được áp dụng rộng rãi.

Đối với người bệnh tại Việt Nam, chuyên gia khuyến cáo cần tiếp cận thận trọng những thông tin về vaccine ung thư mới. Không nên tự ý ngừng hoặc thay đổi phác đồ điều trị đã được chỉ định, đồng thời cảnh giác với các dịch vụ quảng cáo vaccine ung thư “xách tay” hay cam kết chữa khỏi bệnh.

Vaccine cá thể hóa được sản xuất dựa trên đặc điểm khối u của từng người, không phải sản phẩm có thể mua sẵn và sử dụng đại trà. Việc lựa chọn liệu pháp cần căn cứ vào chẩn đoán, giai đoạn bệnh, tình trạng sức khỏe và đánh giá của bác sĩ chuyên khoa.

Cũng cần phân biệt vaccine điều trị ung thư với các vaccine phòng bệnh đã được sử dụng rộng rãi. Vaccine viêm gan B giúp giảm nguy cơ ung thư gan liên quan đến virus viêm gan B; vaccine HPV góp phần phòng ngừa ung thư cổ tử cung và một số bệnh ung thư do HPV gây ra.

Theo thông tin từ Nga, bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng vaccine ung thư cá thể hóa Neooncovac đã hoàn thành liệu trình và không còn phát hiện các tổn thương di căn qua những lần kiểm tra gần đây. Ông Alexander Gintsburg - Giám đốc khoa học Trung tâm Nghiên cứu Gamaleya cho biết, bệnh nhân mắc ung thư tế bào hắc tố được theo dõi trong khoảng 4 tháng sau điều trị, chưa ghi nhận khối u mới. Người bệnh sẽ tiếp tục được giám sát sức khỏe trong thời gian dài.

Đến giữa tháng 11/2026, phía Nga thông báo đã có 6 bệnh nhân được tiếp cận liệu pháp này và dự kiến mở rộng số người điều trị trong thời gian tới.