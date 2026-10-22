Vaccine trị liệu mang lại hy vọng cho bệnh nhân ung thư phổi

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nghiên cứu Combi-Ted do Quỹ Nghiên cứu dịch chuyển (FoRT) tài trợ, dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Federico Cappuzzo thuộc Viện Ung thư quốc gia Regina Elena ở Rome, có sự tham gia của 106 bệnh nhân tại 17 trung tâm ung thư ở Italy, Pháp và Tây Ban Nha. Kết quả cho thấy tỷ lệ sống sót sau một năm đạt 47% ở nhóm dùng Tedopi kết hợp hóa trị và 46% ở nhóm kết hợp vaccine với liệu pháp miễn dịch, so với khoảng 29% ở nhóm điều trị truyền thống.

Ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm khoảng 85% tổng số ca ung thư phổi. Với bệnh nhân giai đoạn di căn đã kháng phác đồ điều trị đầu tiên, các lựa chọn hiện còn hạn chế, trong khi hóa trị có hiệu quả khiêm tốn và có thể gây nhiều tác dụng phụ.

Do công ty dược phẩm Pháp Ose Immunotherapeutics phát triển, Tedopi là vaccine trị liệu được thiết kế để kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư. Vaccine sử dụng 10 đoạn peptide ngắn có nguồn gốc từ các kháng nguyên liên quan đến khối u, giúp tế bào miễn dịch nhận biết những dấu hiệu đặc trưng của tế bào ung thư.

Theo Giáo sư Cappuzzo, Tedopi có thể được hình dung như một “người huấn luyện phân tử”, cung cấp các dấu hiệu nhận diện để tế bào T học cách phát hiện và tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên, hiệu quả và độ an toàn của vaccine vẫn cần được đánh giá qua thử nghiệm giai đoạn 3 trước khi có thể xem xét cấp phép lưu hành. Nếu kết quả tiếp tục được xác nhận, Tedopi có thể bổ sung một lựa chọn điều trị cho nhóm bệnh nhân hiện có ít phương án khi các liệu pháp ban đầu không còn hiệu quả.