Vác hung khí đi 'quyết chiến' trong đêm

Theo thông tin, thời gian gần đây, tại khu vực Nam Sầm Sơn liên tục xuất hiện tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

Điển hình, khoảng 2h sáng ngày 27/9, tại khu vực Trường THCS Quảng Châu, phường Nam Sầm Sơn, có hai nhóm thiếu niên đã xảy ra hỗn chiến. Các đối tượng chuẩn bị sẵn vỏ chai bia thủy tinh và kiếm Nhật (Katana) rượt đuổi, đánh nhau và cố tình tàn phá phương tiện của đối phương. Vụ việc khiến xe mô tô của Hồ Như Hải bị đập vỡ nát toàn bộ hệ thống đèn và dàn vỏ nhựa bên ngoài.

Các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại cơ quan Công an.

Khẩn trương truy xét, lực lượng Cảnh sát cơ động đã xác minh và mời 8 đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, sinh từ năm 2008 đến 2010 lên làm việc, gồm Nguyễn Lê Thành, Lê Tuấn Tú, Ngô Khắc Quân, Hồ Như Hải, Nguyễn Hồng Lâm, Trịnh Ngọc Tân, Nguyễn Sơn Lâm và Lường Ngọc Phong. Đồng thời, cơ quan Công an đã tạm giữ 3 xe mô tô cùng 1 điện thoại iPhone X để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Chưa dừng lại ở đó, vào rạng sáng ngày 2/10, tại khu vực ngã tư vòng xuyến đường ven biển phường Nam Sầm Sơn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một vụ gây rối trật tự công cộng khác. Lần này, các đối tượng trang bị bình xịt hơi cay và súng ná cao su bắn đạn bi nguy hiểm, khiến thêm 2 xe mô tô bị đập phá hư hỏng nhiều bộ phận.

Qua xác minh nhanh, lực lượng Công an đã làm rõ và triệu tập 2 đối tượng có liên quan là Vũ Hữu Tâm (SN 2008) và Đỗ Bảo Long (SN 2010). Theo lời khai ban đầu, ngoài các đối tượng trên còn nhiều thanh, thiếu niên khác tham gia hoặc liên quan đến vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.