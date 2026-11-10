Va phải thủy lôi, 2 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz

Ngày 10/11, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo hai tàu chở dầu gặp sự cố nghiêm trọng khi tìm cách di chuyển qua tuyến hàng hải không an toàn và bất hợp pháp tại eo biển Hormuz. Cả hai tàu đều phát nổ và bốc cháy.

Trong tuyên bố được công bố cùng ngày, văn phòng quan hệ công chúng của Hải quân IRGC cho biết một trong hai phương tiện là siêu tàu chở dầu. Con tàu được cho là đã va phải thủy lôi, dẫn đến một vụ nổ lớn.

Tàu chở dầu thứ hai được cho là hoạt động dưới sự bảo vệ của máy bay quân sự Mỹ. Theo phía Iran, phương tiện này gặp sự cố chưa xác định và bốc cháy khi tìm cách bí mật vượt qua eo biển bằng tuyến đường mà Tehran coi là bất hợp pháp.

Một con tàu neo đậu tại eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

IRGC cáo buộc cả hai tàu đã tắt toàn bộ hệ thống định vị và nhận dạng trước khi tiến vào khu vực. Tuy nhiên, lực lượng này không công bố danh tính, quốc tịch của các tàu cũng như tình trạng của thủy thủ đoàn.

Hiện chưa có nguồn độc lập xác nhận thông tin về hai vụ việc. Phía Mỹ cũng chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc máy bay quân sự nước này hộ tống một trong hai tàu chở dầu.

Sau sự cố, Hải quân IRGC cảnh báo tuyến đường này không an toàn, đồng thời nhấn mạnh những tàu hợp tác với lực lượng Mỹ có thể phải đối mặt với hậu quả tương tự nếu tìm cách sử dụng tuyến đường này.

Các lực lượng Iran vẫn duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải thường đảm nhận khoảng 1/5 lượng dầu mỏ vận chuyển trên toàn cầu.

Theo đó, các tàu phải được cấp phép trước khi đi qua và chỉ được phép di chuyển an toàn trong những hành lang hàng hải được chỉ định ở phía Bắc eo biển.

Trong khi đó, các tuyến đường phía Nam, gần vùng biển Oman, được Tehran cảnh báo là khu vực không được phép lưu thông và có thủy lôi.

Hải quân IRGC nhiều lần thông báo về những trường hợp tàu thuyền gặp nạn khi tìm cách sử dụng các tuyến đường này. Theo lực lượng Iran, một số phương tiện đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) trước khi di chuyển vào khu vực, sau đó va phải thủy lôi và bốc cháy.