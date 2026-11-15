Vá ổ gà, nhặt rác giữa đêm: Thanh niên Phật tử lan tỏa lối sống đẹp

Câu chuyện về Nguyễn Duy Cường - thành viên Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang Hà Nội là một ví dụ cụ thể về hành trình phụng sự từ những điều giản dị.

Nguyễn Duy Cường - thành viên Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang Hà Nội (bên phải hình) đã và vẫn đang âm thầm mang tinh thần từ bi và triết lý Phật giáo vào từng hành động nhỏ nhất mỗi ngày, theo đúng lời dạy của sư phụ mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Cống hiến nhiều hơn thụ hưởng": Từ lời dạy đến những việc làm âm thầm

Cơ duyên đưa Nguyễn Duy Cường đến với Phật pháp bắt đầu từ năm 2009, khi anh bước chân vào đại học tại Hà Nội. Mất khoảng nửa năm lặn lội tìm kiếm vị thầy soi đường, anh tình cờ nghe được bài giảng của sư phụ trên YouTube. Những lời khai sáng ấy đã giải tỏa mọi thắc mắc, giúp anh nhận ra triết lý sống cao đẹp: Đạo Phật mang đến sự từ bi hướng về vô ngã - không sống riêng cho bản thân mà sống vì tha nhân.

Đặc biệt, bài học đầu tiên sư phụ truyền dạy đã khắc sâu vào tâm khảm anh: "Một Phật tử trước hết phải là một công dân yêu nước". Nguyện ước ấy cùng phương châm "Cống hiến nhiều hơn thụ hưởng" đã trở thành kim chỉ nam cho Cường cùng các bạn trẻ trong nhóm tu học suốt hơn một thập kỷ qua.

"Dù có làm bất kỳ công việc gì đi nữa, chúng em luôn xác định điều cốt lõi là cống hiến nhiều hơn thụ hưởng. Đó vừa là tiêu chuẩn, vừa là lý tưởng sống mà chúng em luôn tâm đắc và thực hành mỗi ngày", Cường tâm sự.

Không dừng ở lý thuyết, tinh thần từ bi của người thanh niên Phật tử được hiện thực hóa bằng những công việc âm thầm nhưng vô cùng thiết thực.

Người dân Hà Nội hẳn không lạ lẫm với hình ảnh nhóm bạn trẻ đêm khuya đi vá từng ổ gà trên phố, hay các thành viên "Hội Yêu Rác" (do sư phụ của Cường thành lập) kiên trì nhặt rác, phân loại rác trên các tuyến đường và phối hợp dọn sạch bãi sông khu vực cầu Long Biên…

Người dân Hà Nội hẳn không lạ lẫm với hình ảnh các thành viên "Hội Yêu Rác" kiên trì nhặt rác, phân loại rác trên các tuyến đường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bàn về câu chuyện bảo vệ môi trường dưới góc nhìn Phật giáo, Cường cho hay, từ nhiều năm trước, sư phụ anh đã dạy: "Người Việt Nam là không được xả rác". Tinh thần tôn trọng sự sống được rèn luyện từ thói quen nhỏ nhất: trong chùa chỉ mở 1/3 vòi nước để tiết kiệm, uống nước không để dư thừa, ăn chay, thấy rác là nhặt, phối hợp với chính quyền duy trì trồng cây xanh suốt gần 10 năm qua... Mọi hoạt động thiện nguyện đều được gắn kết với hội liên hiệp thanh niên ở địa phương, bảo đảm đúng pháp luật, phát huy tinh thần phụng sự.

Đợt bão Yagi năm 2024, sau khi hỗ trợ di chuyển cây đổ tại Hà Nội, các thanh niên Phật tử đã thực hiện chuyến từ thiện tới một điểm trường vùng cao. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kỷ niệm sâu sắc nhất gần đây của Cường là đợt bão Yagi năm 2024. Không quản nguy hiểm, anh cùng các thanh niên Phật tử ở Hà Nội khoác lên mình chiếc áo xanh của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, xông pha cưa cây, di chuyển cây đổ trong mưa bão. Ngay sau khi bão tan, nhóm thực hiện chuyến từ thiện lên một điểm trường vùng cao tại Lào Cai. Chứng kiến cảnh các em nhỏ thiếu thốn quần áo, phải đi bộ quãng đường rất xa đến lớp, anh nhận ra bản thân quá may mắn, và qua đó thôi thúc anh tiếp tục kiên định con đường lựa chọn sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa chánh kiến và tinh thần phụng sự trong nhịp sống số

Trong thời đại bùng nổ thông tin, Nguyễn Duy Cường nhận thức rõ việc ứng dụng công nghệ và mạng xã hội để lan tỏa giá trị đạo đức và tinh thần nhân văn của Phật giáo là trách nhiệm cần thiết. Anh tâm niệm phải nỗ lực tu tập làm sao để "lan tỏa điều tốt nhanh hơn tốc độ điều xấu đang lan tỏa".

Lịch sử đã chứng minh vai trò to lớn của Phật giáo trong công cuộc dựng nước và giữ nước qua nhiều thời kỳ, khẳng định sâu sắc truyền thống "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc". Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, đang có không ít hành vi bôi nhọ, hạ thấp uy tín của các giảng sư lan tỏa lòng yêu nước nhằm mục đích làm suy giảm niềm tin của thanh thiếu niên vào các bài giảng ấy.

Cường cho rằng, nền tảng giáo lý vững chắc và "chánh kiến" được rèn luyện chính là sức mạnh cốt lõi giúp thanh niên Phật tử giữ vững bản lĩnh, tỉnh táo nhận diện sự thật trước các luồng thông tin tiêu cực

Đứng trước thách thức dung hòa giữa công việc lao động hàng ngày và con đường tu tập, Cường khuyến nghị các thanh niên Phật tử phải "hiểu đạo sâu sắc" để áp dụng giáo lý vào thực tế. Hiểu đúng và vận dụng đúng triết lý Phật giáo vào hành vi ứng xử mỗi ngày thì sẽ thu được những lợi ích thực sự trong cuộc sống.

"Muốn lan tỏa điều đạo đức đến mọi người, bản thân mình phải là một công dân gương mẫu trước đã. Hành động tử tế của mình ở cơ quan hoặc nơi sinh sống chính là 'lời nói không lời' khiến mọi người mến yêu và muốn tìm hiểu đạo Phật", Nguyễn Duy Cường bày tỏ.

Các thanh niên Phật tử luôn tích cực lan tỏa giá trị đạo đức lan tỏa giá trị đạo đức và tinh thần nhân văn của Phật giáo trong đời sống hàng ngày. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nhiều năm nay, Cường cùng nhóm bạn trẻ của Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang Hà Nội luôn tích cực đưa Phật pháp vào công việc chuyên môn hàng ngày. Là một kỹ sư, anh cùng các bạn là bác sĩ, giáo viên... đều thấm nhuần lời dạy của sư phụ: "Mỗi người làm việc bằng ba - Chính mình có phước nước nhà vinh quang".

Đề cập tới trách nhiệm kế thừa truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc của thế hệ trẻ, Cường bày tỏ mong muốn các ngôi chùa hãy "mở cửa" đón tất cả người dân và giới trẻ đến thăm. Khi cửa chùa rộng mở, các bạn trẻ có cơ hội tiếp xúc và nhận thấy lợi ích thực sự của Phật pháp, từ đó tự nguyện dấn thân và phụng sự cộng đồng.

Trước khi dừng câu chuyện với chúng tôi, Cường gửi gắm một thông điệp đơn giản nhưng đầy cảm xúc đến các thanh niên Phật tử thời hiện đại: "Hãy yêu những việc mình đang làm chứ đừng chỉ làm những việc mình yêu", bởi bất cứ việc gì mang lại lợi ích cho cộng đồng thì đều đáng để chúng ta cống hiến hết mình.