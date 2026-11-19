Một sĩ quan hải quân Nga được quay phim khi đang mang chiếc vali hạt nhân có tên gọi Cheget vào hôm 18/11. Ảnh: X/MrFrantarelli.

Trong lúc các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) dự hội nghị APEC, chiếc va-li hạt nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ xuất hiện trước máy quay và được một sĩ quan hải quân Nga công khai xác nhận. Trong khi đó, chiếc va-li hạt nhân nổi tiếng của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa được nhìn thấy.

Các nhà lãnh đạo thế giới đã đổ về thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, để tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Trong số đó, hai nhân vật có thể đã mang theo một trong những thiết bị đặc biệt và nhạy cảm nhất gắn liền với quyền lực nguyên thủ quốc gia: chiếc va-li hạt nhân.

Chiếc va-li nổi tiếng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thường được gọi bằng biệt danh "nuclear football" (quả bóng hạt nhân), đến nay vẫn chưa xuất hiện tại thành phố Trung Quốc. Trên thực tế, đây là một chiếc va-li đen khá cồng kềnh, chứa các kế hoạch tác chiến và có thể được sử dụng để truyền lệnh hạt nhân tới Lầu Năm Góc.

Tuy nhiên, thiết bị tương đương của Nga, mang tên Cheget, lại bất ngờ lọt vào ống kính truyền thông bên lề hội nghị APEC vào sáng thứ Tư.

Trong đoạn video do RT, hãng truyền thông nhà nước Nga, đăng tải, một sĩ quan mặc quân phục hải quân Nga được nhìn thấy đang xách chiếc va-li đen bên ngoài khách sạn nơi Tổng thống Vladimir Putin cùng phái đoàn lưu trú.

Nhận ra người trợ lý của tổng thống và thiết bị đặc biệt này, một phóng viên Nga hỏi: "Đây có phải chiếc va-li hạt nhân mà ông đang mang theo không?".

"Chính nó", viên sĩ quan mỉm cười đáp lại.

Chiếc cặp da màu đen xuất hiện bên ngoài khách sạn ở Thâm Quyến, nơi Tổng thống Vladimir Putin và phái đoàn của ông đang lưu trú. Ảnh: X/MrFrantarelli.

Thiết bị đầu cuối di động này là một bộ phận trong hệ thống liên lạc cho phép truyền đi các mệnh lệnh kích hoạt kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga. Cheget là vật dụng thường xuyên có mặt trong các chuyến công du của ông Putin, bảo đảm mạng lưới chỉ huy hạt nhân của Điện Kremlin luôn nằm trong tầm kiểm soát của tổng thống, bất kể ông đang ở đâu.

Dù chiếc va-li hạt nhân của Nga thường xuyên theo chân ông Putin trong các chuyến công du nước ngoài, tương tự cách một trợ lý quân sự âm thầm mang theo "quả bóng hạt nhân" của Mỹ phía sau Tổng thống Mỹ, Cheget hiếm khi bị ghi hình rõ ràng. Việc thiết bị này còn được công khai nhận diện ngay trước ống kính truyền thông lại càng hiếm gặp.

Ông Putin đến Thâm Quyến vào sáng sớm thứ Tư để tham dự hội nghị APEC. Một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào thứ Năm.

Mỹ và Nga, hai quốc gia sở hữu những kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, đã khiến những chiếc va-li hạt nhân dành cho tổng thống trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Ngày nay, những thiết bị này tiếp tục nhắc nhở thế giới rằng quyền kiểm soát thứ vũ khí có sức hủy diệt khủng khiếp nhất hành tinh đang tập trung trong tay chỉ hai nhà lãnh đạo.

Trái lại, Trung Quốc, quốc gia chủ nhà APEC, duy trì kho vũ khí hạt nhân nhỏ hơn đáng kể và theo đuổi chiến lược hạt nhân rất khác biệt, được gọi là "răn đe tối thiểu".

Bắc Kinh chắc chắn sở hữu hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt nhân riêng. Quy mô kho vũ khí của nước này cũng được cho là đã mở rộng nhanh chóng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu ông Tập Cận Bình có mang theo một thiết bị đầu cuối di động chuyên dụng tương đương Cheget của Nga hay "quả bóng hạt nhân" của Mỹ trong các chuyến công du hay không.

Theo SCMP, RT