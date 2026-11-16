Va chạm xe tải trên quốc lộ 27 qua Lâm Đồng, một phụ nữ tử vong

Khoảng 7h ngày 16/11, tại Km 184+550 quốc lộ 27 (đoạn qua thôn Nghĩa Đức, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một người phụ nữ tử vong thương tâm.

Xe tải va chạm xe máy khiến người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 49C-070.55 do tài xế Nguyễn Ngọc Dương (SN 1990, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên quốc lộ theo hướng từ xã Ka Đô đi xã Đơn Dương.

Khi xe tải chạy đến địa điểm trên bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 49T5-4859 do bà Đ.T.L (SN 1951, ngụ xã Ka Đô, Lâm Đồng) điều khiển (chưa xác định được hướng lưu thông). Hậu quả cú va chạm mạnh khiến bà L tử vong tại hiện trường, phương tiện bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.