Va chạm với xe tải lúc nửa đêm, đôi nam nữ tử vong trong hầm chui

Ngày 31/10, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy khiến hai người tử vong trong hầm chui Phan Thúc Duyện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: X.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, anh P.T.Đ. (19 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy mang biển số 59AB-661.xx, chở theo một cô gái, lưu thông trong hầm chui Phan Thúc Duyện theo hướng từ Công viên Hoàng Văn Thụ đi nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi đang di chuyển, xe máy va chạm với xe ben lưu thông cùng chiều, khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường, bị xe ben kéo lê một đoạn và tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.