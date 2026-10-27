Va chạm với xe tải, hai người đi xe máy tử vong

Ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan tạm giữ phương tiện, củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ tai nạn trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h20 cùng ngày, tại Km375 trên đường Trường Sơn Đông, thuộc thôn 3, xã Pờ Tó. Thời điểm trên, anh Bùi Anh Quốc (SN 1997, trú phường An Bình, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe tải lưu thông theo hướng từ xã Chơ Long đi xã Ia Pa đã xảy ra va chạm với xe máy lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh N.T. (SN 2009, trú xã Pờ Tó), chở theo một nam thanh niên chưa rõ lai lịch trên xe máy tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Pờ Tó đã cùng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực, xác minh xử lý.