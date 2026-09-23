Va chạm với xe máy, xe khách lật khiến 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô khách giường nằm biển số 77F-005.xx do Nguyễn Văn C. (1990, trú tổ dân phố Trường An 2, phường Hoài Nhơn) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B, xe khách xảy ra va chạm với xe máy biển số 77F2-04xx do ông Nguyễn Đình P. (1963, trú khu vực Phú Thành, phường An Nhơn Bắc) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau cú va chạm, xe khách tiếp tục va vào xe taxi biển kiểm soát 60E-006.xx đang đậu gần đó rồi lật trên vòng xuyến tại nút giao.

Lúc này, trên xe khách có tổng 12 người bao gồm cả tài xế và hành khách.

Xe khách lật nghiêng, hư hỏng

Vụ tai nạn khiến ông P., người điều khiển xe máy, và một nữ hành khách trên xe khách giường nằm tử vong. Một số người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng, xe taxi hư hỏng phần đầu. Trụ đèn giao thông cũng bị ngã đổ.

Chiếc taxi hư hỏng sau va chạm

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng tổ chức cứu hộ nạn nhân, phân luồng và điều tiết giao thông.

Các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.