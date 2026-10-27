Va chạm với xe đầu kéo, học viên tập lái tử vong, giáo viên gãy chân

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 27/10, anh B. V. L. (trú tại thôn An Sương 1, xã Cửu An, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 81H-036…, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 81RM-003…, lưu thông theo hướng Đồng Nai đi Đắk Lắk.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe ô tô tải tập lái biển số 48A-292… do anh M. V. L. (trú tại thôn 4, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển theo hướng ngược lại. Trên xe tải tập lái lúc này còn có anh N. H. L. (trú tại thôn 6, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng), là giáo viên dạy lái xe.

Cú va chạm khiến anh M. V. L. và anh N. H. L. bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh M. V. L. đã tử vong trên đường đến bệnh viện; anh N. H. L. bị gãy chân.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn và điều tra, làm rõ nguyên nhân.