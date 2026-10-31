Va chạm với xe ben trong hầm chui gần sân bay Tân Sơn Nhất, 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 1h sáng nay (31/10), tại khu vực hầm chui Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn (phường Tân Sơn Nhất).

Thời điểm trên, nam thanh niên (SN 2007, quê Đà Nẵng) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 50A8-661.XX chở theo một cô gái di chuyển vào lòng hầm theo hướng từ trung tâm TP Hồ Chí Minh về nhà ga T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Xe máy hư hỏng cạnh vết cày dài hơn 5 m hằn xuống mặt đường sau tai nạn trong hầm chui Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn.

Khi đến đoạn giữa hầm chui, xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với xe ben đang chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến đôi nam nữ ngã văng xuống đường. Nhiều người dân cùng đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt hỗ trợ cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, cả hai nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, mặt đường xuất hiện vết cày dài hơn 5m, mũ bảo hiểm, dép và nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn trong hầm chui Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn.

Lực lượng CSGT phối hợp cùng các đơn vị chức năng Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và trích xuất camera để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hầm chui Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn có chiều dài khoảng 400m, gồm các đoạn hầm kín và hở, đóng vai trò kết nối khu vực công viên Hoàng Văn Thụ với nhà ga T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.