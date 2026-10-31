Va chạm với xe ben trong hầm chui cửa ngõ Tân Sơn Nhất, đôi nam nữ đi xe máy tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 1h sáng nay (31/10), tại khu vực hầm chui Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM).

Thời điểm trên, nam thanh niên 19 tuổi điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 50A8-661.XX chở theo một cô gái di chuyển vào lòng hầm theo hướng từ trung tâm TPHCM về nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đội CNGT Gò Vấp

Khi đến đoạn giữa hầm chui, xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với xe ben đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến đôi nam nữ ngã văng xuống đường. Nhiều người dân cùng đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt hỗ trợ cấp cứu. Tuy nhiên do chấn thương quá nặng, cả hai nạn nhân được xác định đã tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng, nằm cạnh vết cày kéo dài cùng nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường hầm.

Sau tai nạn, lực lượng CSGT phối hợp cùng các đơn vị chức năng Công an TPHCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và trích xuất camera để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hầm chui Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn có chiều dài khoảng 400m, gồm các đoạn hầm kín và hở, đóng vai trò kết nối khu vực công viên Hoàng Văn Thụ với nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.