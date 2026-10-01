Va chạm với tàu hỏa, người đàn ông tử vong

Ngày 1/10, cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt khiến một người đàn ông tử vong.

Trước đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, tàu hỏa chạy trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, theo hướng từ ga Sài Gòn đi các tỉnh phía Bắc.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Khi đến khu vực giao với đường Lương Ngọc Quyến (phường An Nhơn), tàu bất ngờ xảy ra va chạm với một người đàn ông.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau sự cố, tàu hỏa phải tạm dừng hành trình để phục vụ công tác xử lý hiện trường.

Vụ va chạm khiến 1 người đàn ông tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường An Nhơn phối hợp với lực lượng CSGT Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, đồng thời điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, CSGT phải nhanh chóng điều tiết, phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vẫn đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.