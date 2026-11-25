Gần 11 giờ ngày 25-11, tại ngã tư đường Thích Quảng Đức - đại lộ Nguyễn Tất Thành (phường Nam Nha Trang) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô điện 7 chỗ và xe máy điện khiến một phụ nữ bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang điều tra hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô điện 7 chỗ lưu thông trên đường Thích Quảng Đức theo hướng từ Khu đô thị Phước Long A sang Khu đô thị Phước Long B. Khi đến ngã tư đường Thích Quảng Đức - đại lộ Nguyễn Tất Thành, xe ô tô va chạm với xe máy điện do một phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ cùng xe máy điện ngã xuống mặt đường. Nạn nhân bị gãy đùi, được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Xe ô tô điện và xe máy điện bị hư hỏng nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Nam Nha Trang đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.