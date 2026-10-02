Va chạm trong hầm chui ở Bắc Ninh, 2 người lao vào ẩu đả, công an truy tìm người liên quan

Ngày 2/10, tin từ Công an phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh cho biết, đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh xác minh, làm rõ vụ xô xát giữa hai người tham gia giao thông xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h25 ngày 29/9, N.B. Dương (SN 2000, trú tại thôn Chính Hạ, xã Bắc Lũng, thành phố Bắc Ninh) điều khiển ô tô biển kiểm soát 99E-008.64 di chuyển qua hầm chui cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Khi đến cống chui số 6, Km120+200, thuộc tổ dân phố Yên Ninh, ô tô của anh Dương xảy ra va chạm với một nam thanh niên điều khiển xe mô tô màu đen đi theo chiều ngược lại.

Sau va chạm, hai bên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng rồi dẫn đến ẩu đả. Một số người đi đường dùng điện thoại ghi lại sự việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Đoạn clip cho thấy một nam thanh niên mặc áo xanh dùng hai tay liên tiếp đấm vào người còn lại tại khu vực lối vào hầm chui.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nếnh tiến hành xác minh. Ngày 30/9, đơn vị triệu tập N.B. Dương đến trụ sở để làm việc và lấy lời khai.

N.B Dương tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an phường Nếnh).

Để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh thông báo truy tìm nam thanh niên điều khiển xe mô tô màu đen liên quan vụ việc, đồng thời đề nghị người dân biết thông tin cung cấp cho cơ quan công an.

Cơ quan công an cam kết bảo mật thông tin, danh tính của người cung cấp tin theo quy định.

Người dân có thông tin liên quan có thể liên hệ Thiếu tá Thân Văn Mạnh, Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh, qua số điện thoại 0948.236.282.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.