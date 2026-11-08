Va chạm tàu hỏa tại Ai Cập khiến hơn 100 người thương vong

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập thông báo ít nhất 4 người thiệt mạng và 88 người bị thương khi 2 đoàn tàu va chạm ở khu vực phía Nam thủ đô Cairo ngày 8/11, khiến một số toa tàu trật khỏi đường ray.

Theo bộ trên, 52 xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường và những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu.

Trong khi đó, Cơ quan đường sắt Ai Cập cho biết đoàn tàu đi từ thành phố Giza đến Fayoum đã đâm vào đuôi một đoàn tàu khác đang đi về phía Nam từ Cairo đến thành phố Aswan. Đội cứu hộ, cứu nạn đã sử dụng cần cẩu để dọn dẹp đống đổ nát.

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.

Vụ va chạm xảy ra ở khu vực Al-Ayyat của thành phố Giza, nơi từng xảy ra thảm họa đường sắt tồi tệ nhất trong lịch sử Ai Cập.

Năm 2002, hơn 370 người đã thiệt mạng khi hỏa hoạn bùng phát trên một đoàn tàu chở khách du lịch ở phía Nam Cairo. Năm 2009, nhiều vụ tai nạn tàu hỏa tại khu vực này đã khiến hàng chục người thiệt mạng./.