Va chạm tàu hỏa tại Ai Cập, hơn 100 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Giza, Ai Cập, ngày 8/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Bộ Y tế và Dân số Ai Cập, 52 xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường và những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu. Trong khi đó, Cơ quan đường sắt Ai Cập cho biết đoàn tàu đi từ thành phố Giza đến Fayoum đã đâm vào đuôi một đoàn tàu khác đang đi về phía Nam từ Cairo đến thành phố Aswan. Đội cứu hộ, cứu nạn đã sử dụng cần cẩu để dọn dẹp đống đổ nát. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.

Vụ va chạm xảy ra ở khu vực Al-Ayyat của thành phố Giza, nơi từng xảy ra thảm họa đường sắt tồi tệ nhất trong lịch sử Ai Cập. Năm 2002, hơn 370 người đã thiệt mạng khi hỏa hoạn bùng phát trên một đoàn tàu chở khách du lịch ở phía Nam Cairo. Năm 2009, nhiều vụ tai nạn tàu hỏa tại khu vực này đã khiến hàng chục người thiệt mạng.

Tại Israel, ít nhất 17 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông giữa một xe buýt và một xe minibus trên tuyến cao tốc Ayalon, khu vực trung tâm Israel vào sáng 8/11. Vụ va chạm khiến một tài xế mắc kẹt trong xe, nhiều hành khách phải nhập viện và giao thông trên tuyến đường huyết mạch này bị ùn tắc.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, vụ tai nạn xảy ra gần nút giao Halakha, trên làn đường hướng Nam của cao tốc Ayalon. Lực lượng cứu hộ ghi nhận 17 người bị thương, trong đó tài xế xe minibus khoảng 50 tuổi ban đầu được xác định bị thương nặng, một thiếu nữ 17 tuổi bị thương ở mức trung bình và 15 người khác bị thương nhẹ.

Cảnh sát giao thông Israel đã phong tỏa, xử lý hiện trường và triển khai điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, gây ùn tắc trên tuyến cao tốc Ayalon, một trong những trục giao thông quan trọng nhất tại khu vực đô thị trung tâm Israel.