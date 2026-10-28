Va chạm tàu cao tốc thảm khốc ở Tây Ban Nha, ít nhất 50 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 28/10 (giờ địa phương) tại khu vực giữa hai thị trấn Mora và Orgaz, tỉnh Toledo, phía nam thủ đô Madrid. Theo công ty quản lý hạ tầng đường sắt Adif, hai đoàn tàu cao tốc đã va chạm từ phía sau trên tuyến Madrid - Andalusia, khiến hoạt động đường sắt trên tuyến này phải tạm ngừng.

Kênh truyền hình địa phương Antena 3 cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng và 179 người bị thương trong vụ va chạm.

Đoạn video được quay từ bên trong đoàn tàu cao tốc bị trật bánh tại Toledo, Tây Ban Nha. Nguồn: X/visegrad24

Theo thông tin ban đầu, một đoàn tàu cao tốc AVE do công ty đường sắt nhà nước Renfe vận hành đã va chạm với đoàn tàu của công ty tư nhân Iryo. Hai toa tàu Iryo bị trật bánh sau cú va chạm. Một số toa tàu được cho là đã lao xuống sườn dốc.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Mónica García mô tả vụ việc là một thảm kịch nghiêm trọng. “Đó là một vụ va chạm mạnh”, bà García nói, đồng thời nhấn mạnh quy mô thương vong vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Lực lượng cứu hỏa, nhân viên y tế và các đơn vị cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường. Các bệnh viện tại Toledo, Alcázar de San Juan và Ciudad Real được huy động để tiếp nhận những người bị thương.

Video quay từ trên cao về vụ tai nạn. Lực lượng bảo vệ dân sự Tây Ban Nha

Theo chính quyền vùng Castilla-La Mancha, có 147 người, trong đó có một em bé, trên đoàn tàu Iryo. Đoàn tàu Renfe chở 397 hành khách.

Một hành khách trên đoàn tàu Iryo kể rằng cú va chạm rất mạnh khiến cô bị hất về phía trước, đồng thời làm một số người khác bị thương. Ban đầu, cô nghĩ đoàn tàu chỉ dừng khẩn cấp, cho đến khi nhìn thấy những hành khách bị thương và được yêu cầu sơ tán.

Sau khi rời khỏi đoàn tàu và di chuyển tới vị trí an toàn, nữ hành khách chứng kiến một phần đoàn tàu treo trên sườn dốc và một toa tàu bốc cháy. Cô cho biết trực thăng, cảnh sát và xe cứu thương đã tới hiện trường trong khoảng 20 phút. “Tôi đã nhìn thấy người chết”, cô kể lại.

Hiện trường vụ va chạm đường sắt nghiêm trọng khiến nhiều người thiệt mạng tại Toledo, Tây Ban Nha. Nguồn: X/visegrad24

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông bàng hoàng trước vụ tai nạn nghiêm trọng tại Toledo. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông nói đang liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng để theo dõi tình hình.

Công ty Adif xác nhận tuyến đường sắt cao tốc Madrid - Andalusia đã bị tạm ngừng hoạt động sau vụ va chạm. Nguyên nhân tai nạn hiện chưa được xác định chính thức.