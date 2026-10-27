Va chạm liên hoàn trên đường Trường Sơn Đông, 2 người tử vong

Trước đó, khoảng 5h ngày 27/10, anh N.T. (SN 2009, trú thôn 1, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe mô tô BKS 81E1-076… chở theo anh Đ.T. (SN 2011, trú xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) lưu thông trên đường Trường Sơn Đông.

Khi đến Km375+130, thuộc thôn 3, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai, đã xảy ra chạm với xe mô tô chưa rõ biển số do anh K.D. (SN 1996, trú thôn 2, xã Pờ Tó) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong.

Sau khi va chạm, anh N.T. và Đ.T. ngã ra đường và tiếp tục va chạm với xe ô tô tải mang BKS 81H-149… do anh B.A.Q. (SN 1997, trú phường An Bình, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, anh N.T. và Đ.T. tử vong tại chỗ, xe mô tô hư hỏng nặng.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông để xử lý theo quy định.