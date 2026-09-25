Va chạm liên hoàn ở TP.HCM, nhiều người thương vong

Đến hơn 20 giờ tối 25/9, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, đồng thời điều tra, làm rõ vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương trên đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông.

Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, ô tô biển số 51M-123.80 lưu thông trên đường Đỗ Mười theo hướng từ ngã tư Bình Phước đi ngã tư An Sương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi vừa qua giao lộ với đường Võ Thị Thừa khoảng 300m, chiếc xe bất ngờ xảy ra va chạm với nhiều phương tiện phía trước.

Người dân xung quanh cho biết, ô tô đã tông liên tiếp vào 5 xe máy và 3 ô tô.

Sau đó, phương tiện này tiếp tục húc một xe máy do một người đàn ông điều khiển, đẩy phương tiện cùng nạn nhân đi hơn 10m trước khi lao vào một xe tải đang đậu bên lề đường và dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm la liệt trên mặt đường. Trong đó, có 1 xe máy nằm phía trước ô tô gây tai nạn, còn thi thể nạn nhân bị mắc kẹt bên trong khu vực va chạm.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp với lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Thời điểm xảy ra va chạm trời đang có mưa. Mặt khác, vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Nhiều xe máy nằm la liệt trên đường.

Lực lượng CSGT phải tổ chức điều tiết từ xa, hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài.

Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định.