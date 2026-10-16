Va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô trên Quốc lộ 1

Khoảng 7h40 ngày 16/10, tại Km 136+100 Quốc lộ 1, đoạn qua phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 ô tô di chuyển theo hướng Bắc Ninh – Hà Nội.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, các phương tiện liên quan gồm: 2 ô tô tải mang biển kiểm soát 99LD-007.xx và 99H-089.xx; 4 ô tô con mang biển kiểm soát 99A-425.xx, 98C-370.xx, 99A-922.xx và 99B-431.xx (xe taxi); 1 ô tô khách biển kiểm soát 37H-148.xx.

Hiện trường vụ tai nạn: Ảnh cắt clip - Nguồn: Cục CSGT.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ô tô con biển kiểm soát 99A-425.xx bị bung, cong bẹp nắp ca-pô phía trước; các phương tiện còn lại bị xây xước nhẹ.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do người điều khiển 2 ô tô tải và 1 ô tô con không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, dẫn đến va chạm vào đuôi các phương tiện cùng chiều.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh thụ lý, giải quyết.