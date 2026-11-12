Va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hai người bị thương

Cụ thể, xe đầu kéo biển kiểm soát 77H-092.xx kéo theo rơ-moóc biển số 77RM-02.xx, lưu thông theo hướng Lào Cai - Nội Bài, khi đến lý trình trên đã va chạm với ô tô con biển kiểm soát 24A-228.xx.

Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục va chạm với xe đầu kéo khác mang biển kiểm soát 19H-193.xx kéo theo rơ-moóc biển số 19RM-028.xx đang lưu thông theo chiều Nội Bài - Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến hai người bị thương, cả ba phương tiện đều bị hư hỏng. Tuy nhiên, vụ việc không gây thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa nhỏ. Ghi nhận tại hiện trường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, nền mặt đường bình thường. Vụ va chạm khiến giao thông trên tuyến cao tốc tạm thời ùn tắc ở cả hai chiều.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đội vận hành số 1 (VECS) đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức bảo đảm an toàn giao thông, xử lý vụ việc và cập nhật tình hình giao thông trên tuyến.

Hiện, Đội I, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (C08) đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.