Va chạm khiến Jesus de Miguel qua đời, thủ môn Owono bị điều tra

Theo truyền thông Tây Ban Nha, đơn vị điều tra án mạng thuộc Sở Cảnh sát quốc gia tại Santa Cruz de Tenerife đã mở cuộc điều tra về cái chết của tiền đạo Jesus de Miguel. Vụ việc được đặt dưới sự giám sát của cơ quan tư pháp nhằm làm rõ những tình tiết dẫn đến việc cầu thủ Tenerife phải nhập viện cấp cứu và qua đời chưa đầy một ngày sau đó.

Jesus Owono có thể đối diện án hình sự.

Theo quy định của Tây Ban Nha, những trường hợp tử vong không do nguyên nhân tự nhiên, bao gồm tai nạn, đều phải được điều tra tư pháp. Vì vậy, việc mở cuộc điều tra chưa đồng nghĩa với việc thủ môn Jesus Owono bị xác định có hành vi phạm tội.

Nếu có đủ căn cứ xác định hành vi của Owono cấu thành tội ngộ sát do bất cẩn, thủ môn của Andorra có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần làm rõ tính chất pha va chạm, mức độ lỗi và mối liên hệ giữa hành động của thủ môn với cái chết của đối phương.

Các quy định của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) phân biệt trách nhiệm kỷ luật thể thao với trách nhiệm hình sự, đồng thời cho phép chuyển những vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan công tố.

Bất kể kết quả điều tra hình sự, Jesus Owono vẫn có thể đối diện án treo giò nghiêm khắc từ RFEF. Theo Điều 102 trong quy định kỷ luật của liên đoàn, hành vi bạo lực khi tranh chấp bóng gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử phạt từ 4 đến 12 trận. Mức phạt cụ thể phụ thuộc vào đánh giá của cơ quan kỷ luật.

Phút 90+7 trận Tenerife gặp FC Andorra tại vòng 12 giải hạng Nhì Tây Ban Nha, tiền đạo Jesus de Miguel bất tỉnh sau pha va chạm nguy hiểm với thủ môn Jesus Owono. Cầu thủ Tenerife bị ngừng tim, phải cấp cứu khẩn cấp và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Trận đấu buộc phải đình chỉ khi tỷ số đang là 2-2.

Tình huống xảy ra khi Tenerife tổ chức phản công nhanh. Jesus de Miguel băng lên đón đường chuyền của đồng đội, trong khi Owono lao ra khỏi vòng cấm để ngăn cản. Đầu gối của thủ môn Andorra va mạnh vào ngực đối phương, khiến tiền đạo Tenerife ngã gục xuống sân và bất tỉnh.

Dù được đội ngũ y tế hồi sức và đưa đến bệnh viện, Jesus de Miguel không qua khỏi. Tiền đạo sinh năm 1996 qua đời vào sáng 3/11 tại Bệnh viện Đại học Nuestra Señora de Candelaria.

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha ra thông báo: “Bóng đá Tây Ban Nha đau buồn trước sự ra đi của Jesus de Miguel, cầu thủ CD Tenerife. RFEF muốn bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước thông tin anh qua đời.

Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình, bạn bè và những người thân yêu của Jesus de Miguel, cũng như CLB Tenerife và toàn thể người hâm mộ. Chúng tôi luôn ở bên họ trong những thời khắc đau buồn này”.