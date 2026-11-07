Va chạm hai xe máy ở Phú Thọ khiến 3 người tử vong

Ngày 7/11, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một lãnh đạo UBND xã Tu Vũ (Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h30 sáng cùng ngày trên tỉnh lộ 317G thuộc địa phận thôn 5 Yến Mao, xã Tu Vũ.

Vào thời điểm trên, xe môtô mang BKS 19L1-296.XX di chuyển theo hướng xã Thanh Thủy đi xã Yên Sơn, trên xe có hai người đã va chạm với xe môtô BKS: 27Z1-155.XX do anh Đ.M.H (SN 1990) ở thôn Đề Ngã, xã Yên Sơn điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả, hai người tử vong tại chỗ, anh Đ.M.H bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy nhưng sau đó không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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