Va chạm giữa xe tải và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy đi ngược chiều tại Thái Nguyên, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng 10.10 trên trục đường Tân Cương, đoạn gần khu vực cổng An Lạc Viên (xã Tân Cương, Thái Nguyên).

Video vụ tai nạn khiến 1 người tử vong

Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại cảnh một xe tải ben màu xanh đang di chuyển rồi va chạm với xe máy đi ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường và tử vong tại chỗ, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, tổ chức xác minh và làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân

Nạn nhân được xác định là nữ giới, danh tính cụ thể đang được cơ quan chức năng xác minh.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định.