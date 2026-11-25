Ngày 24/11, tại ngã tư Phan Chu Trinh - Võ Đông Giang, thuộc Khu đô thị Nam Tuy Hòa, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và ô tô con khiến 3 người thương vong.

Khoảng 10 giờ, xe ben mang biển kiểm soát 78H-012.11 do ông T.Q.T (sinh năm 1991, trú xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển va chạm với ô tô con mang biển kiểm soát 78A-119.94.

Vụ tai nạn khiến bà N.T.M.H (sinh năm 1965, trú phường Đông Hòa) tử vong tại chỗ. Tài xế ô tô con N.H.B và vợ là bà N.T.H.Đ (cùng sinh năm 1970) bị thương.

Nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do hai tài xế không giảm tốc độ theo quy định khi đi vào nơi đường giao nhau./.