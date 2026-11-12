Va chạm giữa ô tô và xe máy, 3 người thương vong

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 12/11, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe mô tô tại khu vực ngã tư Hải Tân, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng.

Thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát 29E-159.xx do anh N.V.T (SN 1980, trú tại thành phố Quảng Ninh) điều khiển, di chuyển theo hướng từ đường Thanh Niên về đường Lê Thanh Nghị.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe mô tô khiến 3 người thương vong (ảnh: ĐS)

Tại khu vực vòng xuyến ngã tư Hải Tân, xe ô tô và xe mô tô, không gắn biển kiểm soát (chưa xác định người điều khiển) đang di chuyển từ đường Yết Kiêu ra vòng xuyến ngã tư Hải Tân, đi đường Lê Thanh Nghị xảy ra va chạm.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe mô tô thương vong; trong đó, P.T.Đ (SN 2008, trú xã Lạc Phượng, Hải Phòng) và P.T.K (SN 2009, trú xã Lạc Phượng, Hải Phòng) tử vong, còn V.Q.T (SN 2009, trú tại phường Hải Dương, Hải Phòng) bị thương.

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.