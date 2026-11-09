Va chạm giữa hai đoàn tàu ở Ai Cập, 7 người thiệt mạng và ít nhất 125 người bị thương

Theo Bộ Y tế Ai Cập, vụ tai nạn xảy ra hôm Chủ nhật tại quận al-Ayyat, tỉnh Giza, cách thủ đô Cairo khoảng 52 km về phía nam.

Cơ quan này xác nhận có 7 người thiệt mạng và ít nhất 125 người bị thương. Hơn 70 người trong số đó đã được xuất viện sau khi được điều trị.

Người dân tìm kiếm các nạn nhân sau khi một đoàn tàu chở khách trật bánh ở Al-Ayyat, Giza, Ai Cập ngày 8/11/2026. Ảnh AP

Bộ Giao thông vận tải Ai Cập cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu chạy từ Giza đến tỉnh Fayoum, phía tây nam đất nước, đâm vào đuôi đoàn tàu đang trên hành trình từ Cairo đến tỉnh Aswan ở miền nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu do Văn phòng Viện Kiểm sát công bố tối cùng ngày, đoàn tàu Giza-Fayoum đã va chạm với toa cuối của đoàn tàu Cairo-Aswan. Thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn tàu Cairo-Aswan đang dừng trên cùng đường ray và hai đoàn tàu di chuyển cùng hướng.

Các điều tra viên đã có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ayman Gamal, một cư dân làng Kafr Girza thuộc quận al-Ayyat, nơi xảy ra tai nạn, cho biết người dân địa phương đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ các nạn nhân, đưa những người sống sót ra khỏi các toa tàu và gọi lực lượng cứu thương. Ông ước tính khoảng 80 người bị thương đã được xe cứu thương chuyển đến các bệnh viện lân cận.

Theo lời nhân chứng, một số hành khách bị mắc kẹt bên trong toa tàu và tử vong trong quá trình được giải cứu.

Ảnh: AP

Tại Bệnh viện Trung tâm al-Wasta, tỉnh Beni Suef, nơi tiếp nhận một số người bị thương, các hành khách sống sót kể lại khung cảnh hỗn loạn sau cú va chạm. Bụi mù mịt khiến nhiều người hoảng loạn, khó thở và không thể tìm được lối thoát. Cuối cùng, người dân các ngôi làng gần hiện trường đã hỗ trợ đưa họ ra ngoài.

Farha Gamal, một hành khách sống sót trên chuyến tàu Fayoum, cho biết cô nhìn thấy nhiều người dường như đã tử vong, trong khi những hành khách khác cố gắng tìm cách thoát khỏi toa tàu bị biến dạng. "Có những toa tàu khác bị hư hỏng hoàn toàn", cô kể lại.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi cho biết trên mạng xã hội rằng ông đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra ngay lập tức nhằm xác định nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn.

Trong khi đó, Cơ quan Đường sắt Ai Cập thông báo đã điều động các đội cứu hộ cùng cần cẩu đến hiện trường để giải cứu nạn nhân, dọn dẹp các toa tàu bị hư hỏng và khôi phục hoạt động đường sắt bình thường trong thời gian sớm nhất.

Ảnh: AP

Tai nạn đường sắt không phải là vấn đề mới tại Ai Cập. Các vụ trật bánh và va chạm tàu hỏa thường xuyên xảy ra tại quốc gia này, trong bối cảnh hệ thống đường sắt tồn tại nhiều bất cập kéo dài liên quan đến công tác quản lý, bảo trì thiết bị và cơ sở hạ tầng. Những năm gần đây, chính phủ Ai Cập đã công bố nhiều chương trình hiện đại hóa nhằm cải thiện an toàn và nâng cấp mạng lưới đường sắt.

Đáng chú ý, vào tháng 9 năm ngoái, hai đoàn tàu chở hàng cũng va chạm tại chính khu vực al-Ayyat, khiến lái tàu và phụ lái bị thương.

Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Ai Cập xảy ra năm 2002. Khi đó, một đám cháy bùng phát trên chuyến tàu đêm chạy từ Cairo đến miền nam đất nước, khiến hơn 300 người thiệt mạng.