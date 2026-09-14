Va chạm giữa 3 xe ô tô, hơn 20 người thiệt mạng tại Nam Phi

Hiện trường vụ tai nạn ở tỉnh Tây Cape, Nam Phi ngày 14/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo nguồn tin trên, 2 xe buýt cỡ nhỏ và 1 xe SUV đã va chạm trên đường cao tốc N1 đoạn nối Prince Albert và Leeu-Gamka, cách thành phố Cape Town khoảng 380 km về phía Đông Bắc. Nhà chức trách sau đó đã tiến hành phong tỏa đoạn đường này. Cảnh sát cho biết nhiều người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn ở tỉnh Tây Cape, Nam Phi ngày 14/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nam Phi sở hữu một trong những mạng lưới giao thông đường bộ phát triển nhất châu Phi nhưng vẫn ghi nhận tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông ở mức cao. Hầu hết các trường hợp tử vong là người đi bộ. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do chạy quá tốc độ, lái xe ẩu, không tuân thủ quy định an toàn giao thông.