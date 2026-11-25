Sáng 25-11, tại Km1432+500 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Tân Đảo, xã Nam Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Kim L. (sinh năm 1975, trú thôn Phú Hữu, xã Nam Ninh Hòa) điều khiển xe mô tô lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên, bà L. chuyển hướng sang trái để qua đường thì xảy ra va chạm với xe mô tô do ông Phan Ngọc T. (sinh năm 1993, trú thôn Phước Huệ, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông phía sau cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Kim L. bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu. Ông Phan Ngọc T. cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện sơ cứu. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Công an xã Nam Ninh Hòa đã đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.