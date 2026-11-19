Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 18-11, trên đường Hồ Văn Nhánh, khu phố 3, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, ông Đ.T.T. (sinh năm 1998, ngụ Ấp 1, Khu 2, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe mô tô biển số 59C2-789.12 lưu thông trên đường Hồ Văn Nhánh, hướng từ Quốc lộ 60 về đường Ấp Bắc.

Khi phương tiện đến địa điểm nêu trên, xe của ông T. va chạm với xe mô tô biển số 63B3-688.32 do ông H.D.P. (sinh năm 1984, ngụ khu phố Chợ, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển. Trên xe ông P. có chở vợ là bà N.T.T.H. (sinh năm 1985) và con gái là H.N.K.H. (sinh năm 2013), cùng ngụ tại địa chỉ trên.

Hậu quả, ông H.D.P. tử vong tại hiện trường; bà H., cháu H. và ông T. bị thương, được đưa đi cấp cứu. 2 xe mô tô bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 10 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.