Va chạm giao thông trên phá Tam Giang, một người tử vong

Sau hơn hai giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ngư dân bị nạn. (Ảnh: VÕ TIẾN)

Tối 13/10, Trung tá Lưu Xuân Nghiêm, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho biết đơn vị đã phối hợp các lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra tại phường Thuận An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Lân (sinh năm 1979) cùng vợ là bà Đặng Thị Bắc, trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, thành phố Huế, sử dụng thuyền gắn máy dài khoảng 6m để đánh bắt cá trên vùng đầm phá.

Khi đến khu vực cách cầu Thuận An cũ khoảng 800m về phía cửa biển, thuyền của vợ chồng ông Lân xảy ra va chạm với một phương tiện khác, dẫn đến chìm thuyền. Bà Bắc được người dân ở gần cứu vớt, còn ông Lân mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng, công an, người dân địa phương cùng các lực lượng tại chỗ triển khai tìm kiếm.

Đến khoảng 20 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Lân.

Nguyên nhân vụ va chạm và các tình tiết liên quan đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.