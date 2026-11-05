Va chạm giao thông: Đừng để nóng giận dẫn lối hành vi

Chặn xe, bóp mũi rồi hành hung tài xế ô tô

Tối 31/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an xã Thuận An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hưng (SN 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An, TP. Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy dừng trước đầu ô tô trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An, sau đó xảy ra xô xát với tài xế.

Lê Xuân Hưng có hành vi chặn đầu, bóp mũi rồi hành hung tài xế ô tô.

Trong quá trình tranh cãi, người đi xe máy liên tục chửi bới, dùng tay bóp mũi rồi hành hung người điều khiển ô tô. Hành vi này khiến vụ việc thu hút sự chú ý và nhiều ý kiến bức xúc từ cộng đồng mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã khẩn trương xác minh, làm việc với Lê Xuân Hưng để làm rõ vụ việc.

Theo lời khai ban đầu, Hưng cho rằng ô tô phía sau chèn ép khi mình xin đường chuyển hướng nên đã vượt lên, dừng xe trước đầu ô tô và xảy ra lời qua tiếng lại với tài xế. Hưng thừa nhận đã dùng tay bóp mũi và tát người điều khiển ô tô.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.

Một phút nóng giận, hậu quả khó lường

Từ vụ việc trên có thể thấy, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở hành vi ứng xử thiếu kiềm chế của một cá nhân, mà còn là cách một bộ phận người tham gia giao thông lựa chọn giải quyết mâu thuẫn bằng lời lẽ xúc phạm, đe dọa, thậm chí sử dụng bạo lực.

Thực tế, giao thông là môi trường tiềm ẩn nhiều tình huống bất ngờ. Việc chen lấn, chuyển hướng, vượt xe, va quệt hoặc những bất đồng trong quá trình di chuyển có thể khiến các bên nảy sinh bực tức. Tuy nhiên, một cái nhìn thiếu thiện chí, một lời nói nóng nảy hay hành động thiếu suy nghĩ cũng có thể đẩy sự việc đi quá xa.

Một phút nóng giận khi xử lý va chạm giao thông có thể gây hậu quả khó lường. (Ảnh minh họa sử dụng AI)

Đáng nói, khi xảy ra va chạm, thay vì bình tĩnh kiểm tra tình trạng sức khỏe, phương tiện và tìm cách giải quyết hậu quả, một số người lại lập tức xuống xe tranh cãi, chặn đầu phương tiện, đập phá hoặc hành hung đối phương.

Những hành vi này không giúp giải quyết vấn đề mà còn làm gia tăng nguy cơ mất an ninh, trật tự, gây mất an toàn cho những người xung quanh. Tùy tính chất, mức độ, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hành chính, dân sự hoặc hình sự.

Vụ việc tại xã Thuận An là lời cảnh tỉnh về hậu quả của việc để cảm xúc lấn át lý trí. Một mâu thuẫn giao thông, dù xuất phát từ nguyên nhân nào, cũng không phải là lý do để bất kỳ ai tự cho mình quyền xúc phạm, đe dọa hay xâm phạm sức khỏe người khác.

Ứng xử văn minh để mỗi hành trình được an toàn

Để hạn chế những vụ việc đáng tiếc, mỗi người khi tham gia giao thông cần rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh và tôn trọng người cùng lưu thông.

Khi xảy ra va chạm, các bên cần ưu tiên bảo đảm an toàn, kiểm tra tình trạng sức khỏe của những người liên quan; nếu có người bị thương, cần nhanh chóng hỗ trợ và đưa đi cấp cứu. Trường hợp có thiệt hại về tài sản hoặc phát sinh tranh chấp, cần trao đổi trên tinh thần thiện chí, ghi nhận hiện trường, thu thập thông tin cần thiết và liên hệ lực lượng chức năng để được hướng dẫn giải quyết.

Mọi người nên ứng xử văn minh khi xử lý sự cố giao thông. (Ảnh minh họa sử dụng AI)

Tuyệt đối không vì bực tức mà chặn đầu xe, đuổi đánh, đe dọa, xúc phạm hoặc tự ý sử dụng bạo lực. Nếu đối phương có thái độ kích động, cần chủ động giữ khoảng cách, tránh đối đầu và tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng.

Bên cạnh ý thức của mỗi người, gia đình và xã hội cũng cần tăng cường giáo dục văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, xây dựng thói quen tôn trọng, nhường nhịn và chia sẻ trên đường.

Văn hóa giao thông không chỉ thể hiện ở việc chấp hành luật lệ, mà còn được đánh giá qua cách mỗi người ứng xử khi xảy ra sự cố. Đôi khi, một lời xin lỗi, một thái độ nhường nhịn hay vài phút bình tĩnh có thể ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc.

Đừng để một va chạm nhỏ trở thành khởi đầu của một vụ án. Giữ cái đầu lạnh, hành xử bằng lý trí và tôn trọng pháp luật chính là cách mỗi người bảo vệ bản thân, những người xung quanh và sự bình yên của xã hội.