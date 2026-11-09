V-Pop 'say hi' nhóm nhạc tân binh, là người quen của Mỹ Mỹ, Hồ Đông Quan

Mới đây, BN Entertainment - công ty quản lý của Em Xinh Mỹ Mỹ và nhà sáng lập Vũ đoàn Bước Nhảy vừa giới thiệu đội hình nhóm nhạc tân binh gồm 5 thành viên mang tên NEW:V. Theo chia sẻ từ đơn vị quản lý, các thành viên đều được tuyển chọn và đào tạo thông qua chương trình đào tạo nghệ sĩ bài bản tại công ty trước khi hợp nhất. NEW:V được định hình hướng đến hình ảnh một nhóm nhạc trẻ hội tụ những cá tính riêng, đồng thời cùng nhau phát triển để tạo nên bản sắc chung trong âm nhạc lẫn trình diễn.

NEW:V - nhóm nhạc tân binh của V-Pop.

Với nền móng là nơi từng hoạt động của những "cỗ máy nhảy" như Hồ Đông Quan, Đỗ Nhật Hoàng, Đoàn Thế Vinh, tạo bước đà giúp các nghệ sĩ gặt hái thành công trên con đường hoạt động nghệ thuật, netizen đặt "ngôi sao hy vọng" cho các chàng trai NEW:V sẽ là thế hệ tiếp theo "làm nên chuyện".

Trưởng nhóm ELVAN (Lê Văn Tuấn Anh, sinh năm 2002) tốt nghiệp Cử nhân Học viện Báo chí và Tuyên truyền trước khi quyết định rẽ hướng theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Anh sở hữu nền tảng vũ đạo vững chắc từ nghệ thuật múa và dancesport, từng đạt Top 3 đầu vào kiêm Nam vương Học viện Múa Việt Nam. Mang tính cách điềm tĩnh và kỷ luật, ELVAN là điểm tựa kết nối các thành viên trong tập luyện lẫn đời sống thường nhật.

Main vocal HIRO (Phạm Hùng, sinh năm 2002) tốt nghiệp ngành Quản trị Dự án, sở hữu 9 năm gắn bó với vũ đạo và 4 năm tự học sáng tác, hòa âm phối khí. Trái ngược với vẻ ngoài có phần lạnh lùng, ít nói lúc ban đầu, HIRO là người giữ vai trò nòng cốt trong khâu định hình phong cách âm nhạc của nhóm khi trực tiếp tham gia sáng tác và sản xuất các ca khúc trong EP debut.

Mảnh ghép ND (Nguyễn Nhật Duy, sinh năm 2003) xuất thân là một dancer hoạt động sôi nổi tại Hà Nội trước khi trở thành thực tập sinh, đảm nhận vị trí rap và vũ đạo chủ lực. Nhờ kinh nghiệm tự sáng tác từ thời trung học, ND cùng HIRO trực tiếp tham gia hoàn thiện ca từ và cấu trúc các bản demo, đồng thời mang đến nguồn năng lượng dí dỏm, khuấy động không khí tập thể.

Trong khi đó, ZAYT (Doãn Thịnh, sinh năm 2004) từng theo học ngành Kinh tế nhưng lựa chọn đi theo tiếng gọi của sân khấu, trở thành "cỗ máy năng lượng" của nhóm với phong cách biểu diễn bùng nổ. Thế mạnh vũ đạo uyển chuyển cùng tinh thần hướng ngoại giúp ZAYT tạo nên sức hút thị giác đặc trưng trong các bài dựng đòi hỏi kỹ thuật cao.

Em út ADEN (Nguyễn Thành Đức, sinh năm 2004) theo học ngành Quan hệ Công chúng trước khi chính thức rẽ hướng. ADEN tạo dấu ấn riêng bằng chất giọng Ballad ấm áp, khả năng chơi nhạc cụ và beatbox. Vượt qua những rào cản ban đầu về vũ đạo, sự nỗ lực bền bỉ và nét tính cách hồn nhiên, tươi sáng đã giúp "em út" trở thành mảnh ghép thanh xuân trọn vẹn trong đội hình.

Không chỉ sở hữu kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến ấn tượng, NEW:V còn hút fan ngay khi vừa lộ diện nhờ đội hình có sự đồng đều về visual, phong cách thời trang trẻ trung, năng động và cùng chung "tần số" hài hước.

NEW:V cover bản hit The Playah của SOOBIN. Nguồn clip: NEW:V

Dù chưa chính thức công bố lịch trình debut cũng như lịch ra mắt EP đầu tay LOOADING nhưng mới đây, trang fanpage của nhóm đã ấn định sân khấu đầu tiên dành cho NEW:V diễn ra vào ngày 14/11. Đáng chú ý, tại lễ hội giao lưu Việt - Nhật, NEW:V sẽ "chơi lớn", nhá hàng trọn bộ EP.