V-League trở lại và đám mây mù ở VFF

Sau 10 ngày nghỉ để tập trung đội tuyển quốc gia, V-League lặng lẽ trở lại trong sự xao động bất thường ở nội bộ VFF trước thềm đại hội.

Ngày 31-3 là hạn cuối cho các thành viên của VFF đề cử nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ VIII sau những bất cập và sai sót vừa vô tình vừa có chủ ý của VFF. Chẳng hạn, có một số cái tên không được đưa vào danh sách ứng cử ban chấp hành lẫn các vị trí chủ chốt ở khóa mới. Cả việc rất nhiều nhà chuyên môn phản ứng mạnh mẽ điều kiện phải có bằng đại học, mà bầu Đức gọi đấy là một âm mưu để loại những người tài ra khỏi cuộc đua lành mạnh. Một vài đề cử của bầu Đức cho chức danh phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính ngay trong cuộc họp thường trực và ban chấp hành cũng không có phản hồi.

Đại hội VFF khóa VIII có nhiều khả năng sẽ lùi thời hạn tổ chức sau dự kiến vào giữa tháng 4 vì những lùm xùm nội bộ. Người trong cuộc vẫn lặng im một cách đáng sợ.

Đáng chú ý, một nhân vật ngoại đạo có tên đề cử vào cuộc đua ghế tài chính với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VPF Trần Anh Tú cho có tính đối kháng, còn khả năng tranh phiếu sẽ rất khó. Người ta ví von người mới tranh cử chẳng khác gì “chân gỗ” để ít ra người chiến thắng còn vinh dự và không bị săm soi là một mình một ngựa.

SL Nghệ An sẽ rất khó khăn khi làm khách ở Thanh Hóa. Ảnh: MINH QUANG

Tiếc là các ứng viên vào những chiếc ghế quan trọng ở VFF nhiệm kỳ mới đều không ai rõ năng lực và thiếu chương trình hành động thiết thực cụ thể vì tương lai bóng đá Việt Nam. Thay vào đó họ chạy đua bằng cơ hội vận động hành lang và hậu trường, đổi lại cái tên trong lá phiếu là những lời hứa hẹn có cánh như các nhiệm kỳ cũ rồi làm qua loa từng khiến cử tri ôm hận.

Có một đám mây mù đang bao phủ trong ngôi nhà VFF mà nhiều người hoặc “cố đấm ăn xôi”, hoặc thủ kín những chiêu trò đặt đối thủ không cùng phe cánh vào chuyện đã rồi.

Trong sự ngổn ngang của các tổ chức bóng đá Việt Nam bị nghi ngờ thâu tóm quyền lực cho những toan tính mới, V-League âm thầm trở lại, dù rằng ba vòng đấu đã qua có nhiều con số thống kê khán giả đến sân ấn tượng. Tuy nhiên, giải vô địch quốc gia nếu chỉ nhờ sức ảnh hưởng của đội tuyển U-23 Việt Nam vừa thành công ở giải châu Á lẫn sự hiếu kỳ của người xem sẽ rất dễ gây xao nhãng và dần trở về lối mòn.

Đáng sợ hơn là khi người ta mải mê “đánh nhau” với đủ mọi chiêu trò để chiếm giữ những chỗ ngồi và thao túng làng bóng thì mong gì giải đấu trong sạch khi thượng bất chính, hạ tắc loạn.

Vòng 4 V-League , truyền hình trực tiếp 100%

Sau một thời gian giải quyết tranh chấp quyền lợi giữa VPF và đối tác Next Media với những lời dọa dẫm lôi nhau ra tòa, cả hai đã bắt tay nhau tiếp tục hợp tác. Khác với ý kiến của ông trưởng ban điều hành giải không nhất thiết V-League phải truyền hình trực tiếp 100% vì cần phải bán với giá cao hơn, giải đấu này trở lại ở vòng 4 sẽ phủ sóng đầy đủ theo những khung giờ khác nhau. Cụ thể lịch thi đấu mới: Hải Phòng - Cần Thơ (TTTV trực tiếp 17 giờ), SHB Đà Nẵng - Sài Gòn (BĐTV trực tiếp 17 giờ), Thanh Hóa - SL Nghệ An (VTV6 trực tiếp 17 giờ), TP.HCM - Sanna Khánh Hòa (HTV Thể thao trực tiếp 18 giờ), B. Bình Dương - Hà Nội (BTV trực tiếp 17 giờ), Than Quảng Ninh - Quảng Nam (FPT TV trực tiếp 16 giờ 30), HA Gia Lai - Nam Định (VTV6 trực tiếp 19 giờ).

GIA HUY