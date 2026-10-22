V-League: Thanh Hóa hòa kịch tính trước CLB Công an Hà Nội

Tối 22/10, CLB Công an Hà Nội có cuộc tiếp đón Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy tại vòng 5 V-League 2026-2027. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá cao hơn, đoàn quân của HLV Mano Polking chủ động đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

CLB Công an Hà Nội đánh rơi điểm trước Thanh Hóa (Ảnh: Hoài Thương).

Phút 4, Đình Bắc có pha giật gót tinh tế ở trung lộ để Leo Artur băng lên dứt điểm bằng lòng trong chân phải, đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành Thanh Hóa. Sau tình huống này, Công an Hà Nội tiếp tục duy trì sức ép bằng những pha phối hợp ở hai biên và trung lộ. Trong khi đó, Thanh Hóa chủ động chơi thấp, tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Phút 14, Đình Bắc dứt điểm trong vòng cấm, đưa bóng chạm các cầu thủ hai đội trước khi được một hậu vệ Thanh Hóa phá ra ngay trên vạch vôi. Chỉ 3 phút sau, Leo Artur thực hiện quả đá phạt bên cánh trái, đưa bóng vào vòng cấm để Adou Minh bật cao đánh đầu nhưng bị thủ môn Thanh Diệp ôm gọn.

Càng chơi, Công an Hà Nội càng cho thấy sự vượt trội so với đối thủ về khả năng kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Từ đó, họ có thể dễ dàng đưa bóng ra hai biên hoặc triển khai tấn công trực diện vào khu vực trung lộ của Thanh Hóa. Dù tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn, các chân sút của đội bóng ngành Công an vẫn gặp khó khăn trước hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật của đội khách.

Nhưng khi hiệp một đang trôi về những phút cuối, bất ngờ đã xảy ra. Phút 43, Lê Văn Đô đột phá bên cánh trái rồi treo bóng vào vòng cấm để Ngọc Tín đánh đầu cận thành đưa bóng dội xà ngang. Ngay lập tức, Đình Bắc có mặt đánh đầu bồi tung lưới Thanh Hóa, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp hai, CLB Công an Hà Nội tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gia tăng cách biệt. Trong khi đó, Thanh Hóa chủ động tổ chức phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Phút 53, Leo Artur có pha đột phá từ cánh trái vào trung lộ trước khi tung cú sút chân phải từ sát vòng cấm nhưng không đánh bại được thủ môn Thanh Diệp. Chỉ 1 phút sau, Leo Artur tiếp tục ghi dấu ấn với pha xử lý trong vòng cấm rồi treo bóng để Perea bật cao đánh đầu tung lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng do Lê Văn Đô đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Thoát thua, Thanh Hóa lập tức xốc lại tinh thần và bắt đầu có những tình huống tổ chức tấn công bài bản. Phút 60, Văn Tùng tung cú sút căng khiến bóng chạm chân một cầu thủ Công an Hà Nội đổi hướng, đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Nguyễn Filip, quân bình tỷ số 1-1.

Càng về cuối, trận đấu càng diễn ra hấp dẫn với những tình huống ăn miếng trả miếng của hai đội. Phút 87, Lê Văn Hoàn thoát xuống rất nhanh, vượt qua thủ môn Nguyễn Filip rồi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài ban đầu cho Thanh Hóa hưởng phạt đền nhưng sau khi tham khảo VAR, quyết định này bị hủy do cầu thủ đội khách đã rơi vào thế việt vị.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Công an Hà Nội nỗ lực tấn công với mục tiêu ghi thêm bàn thắng nhưng bất thành. Chung cuộc, màn so tài trên sân Hàng Đẫy khép lại với tỷ số hòa 1-1.