V-League: Thắng dễ HAGL, Sông Lam Nghệ An tạm chiếm ngôi đầu bảng

Chiều 23/10, HAGL có cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) trên sân Pleiku tại vòng 5 V-League 2026-2027. Trước màn so tài này, hai đội có phong độ khá trái ngược. Trong khi SLNA bất bại sau 4 vòng với 8 điểm thì HAGL mới giành được 3 điểm và xếp thứ 12.

SLNA (áo trắng) có trận đấu đầy nỗ lực trước HAGL. (Ảnh: VPF).

Đáng chú ý, HAGL được trở lại thi đấu tại Pleiku sau thời gian phải sử dụng sân Quy Nhơn do mặt sân xuống cấp. Vì vậy, thầy trò HLV Lê Quang Trãi đặt mục tiêu tận dụng lợi thế sân nhà để tìm kiếm chiến thắng thứ hai trong mùa giải.

Ở phía đối diện, SLNA cũng bước vào trận đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục duy trì thành tích bất bại. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách chủ động kiểm soát bóng và tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự vốn thi đấu thiếu chắc chắn của đội chủ nhà. Trong khi đó, HAGL lùi sâu phòng ngự và chờ thời cơ tổ chức phản công.

Nhưng khi chưa kịp tìm được bàn thắng, SLNA đã gặp bất lợi khi tiền đạo Bruno dính chấn thương ở phút thứ 4 sau một tình huống bứt tốc. Ngoại binh này không thể tiếp tục thi đấu và phải nhường chỗ cho Xuân Đại. Dù vậy, SLNA vẫn duy trì được khả năng kiểm soát bóng và gây sức ép lên hàng phòng ngự HAGL.

Phút 18, Onoja thực hiện đường chuyền thuận lợi để Luiz Guilherme thoát xuống, tung cú sút từ góc hẹp đánh bại thủ môn Trung Kiên. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định Onoja đã phạm lỗi trong tình huống trước đó và không công nhận bàn thắng.

Thoát thua, HAGL tiếp tục tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội tổ chức phản công. Dù vậy, đội bóng phố Núi gặp khá nhiều khó khăn trong việc đưa bóng đến khu vực vòng cấm đối phương. Phút 29, Minh Tâm có cơ hội đánh đầu cận thành khiến thủ môn Văn Bình phải cản phá.

Trong những phút tiếp theo, SLNA dần cho thấy sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Phút 37, Luiz Guilherme bật cao đánh đầu ở cự ly gần nhưng thủ môn Trung Kiên đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho đội chủ nhà. Cuối hiệp một, đội khách có thêm cơ hội ghi bàn nhưng cú dứt điểm của Nguyên Hoàng lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Bước sang hiệp hai, HLV Văn Sỹ Sơn quyết định đưa Karim Trần Phi Long vào sân thay Văn Quý nhằm tăng cường khả năng tấn công. Sự điều chỉnh này giúp SLNA tiếp tục gây sức ép, dù hàng phòng ngự HAGL vẫn chơi khá tập trung.

SLNA tạm vươn lên dẫn đầu bảng tại V-League 2026-2027. (Ảnh: VPF).

Phút 57, từ tình huống đá phạt góc, trung vệ Jairo bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới HAGL, mở tỷ số 1-0 cho SLNA. Đáng chú ý, đây là bàn thắng của cầu thủ người Brazil trong ngày gặp lại đội bóng cũ.

Bị dẫn bàn, HAGL buộc phải đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù vậy, những pha tổ chức lên bóng của đội chủ sân Pleiku vẫn thiếu sự sắc bén và không mang lại hiệu quả.

Trong khi đó, SLNA chủ động giảm nhịp độ trận đấu và lùi đội hình xuống để tổ chức phòng ngự phản công. Phút 90, Luiz Guilherme vượt qua hậu vệ HAGL rồi chuyền bóng thuận lợi để Abdel-Amine Trần Đức Vinh đối mặt với thủ môn Trung Kiên. Dù khống chế bóng không tốt ở nhịp đầu, cầu thủ Việt kiều vẫn kịp dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong thời gian bù giờ, HAGL nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng bất thành. Chung cuộc, SLNA giành chiến thắng 2-0 trước HAGL và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm sau 5 trận.