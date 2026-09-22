V.League quá khó với đội của Công Phượng?

"Tôi chẳng thấy V.League khốc liệt gì cả", HLV trưởng Đồng Nai Nguyễn Việt Thắng nói sau trận thua Thể Công - Viettel 0-2 trên sân nhà Bình Phước tại vòng 1 V.League tối 4/9.

Trước đó, nhà cầm quân sinh năm 1981 khẳng định trong lễ xuất quân hôm 26/8: "Tôi tin Đồng Nai sẽ có mùa giải đáng xem",

"Với lực lượng nhiều cựu binh giàu kinh nghiệm chơi V.League và những ngoại binh chất lượng, chúng tôi tự tin mình có thể chơi tốt ở V.League", Nguyễn Công Phượng nói thêm hôm đó.

Song, những gì xảy ra sau ba vòng đầu có vẻ đang chứng minh điều ngược lại.

Bảng xếp hạng V.League sau trận Đồng Nai thua CLB Công an Hà Nội 0-3 trên sân nhà tối 20/9. Đồ họa: Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Vật lộn ở V.League

Thất bại trước Thể Công - Viettel vừa qua chỉ là một trong ba trận thua tại V.League 2026/27 của Đồng Nai. Tính tới tối 20/9, "Những chiến binh xanh" là một trong ba đội hiếm hoi chưa có điểm nào, giống CLB Hà Nội và HAGL. Nhưng Đồng Nai đá nhiều hơn hai đội này một trận. Xen giữa hai thất bại trước Thể Công - Viettel và CLB Công an Hà Nội là trận thua 0-1 trước Hà Tĩnh. Sau ba trận, thầy trò HLV Việt Thắng nhận 6 bàn thua và chưa ghi nổi bàn thắng nào.

Đồng Nai giờ đã hiểu V.League khác Hạng Nhất một trời một vực. Mùa 2025/26, đội chủ sân Bình Phước vô địch Hạng Nhất sớm một vòng và là đội có hiệu số tốt nhất giải (+33). Trước đó, Đồng Nai lần lượt đứng thứ hai mùa 2024/25 và ba ở mùa 2023/24.

Mùa 2024/25, khi Quảng Nam bỏ giải và Hạng Nhất có thêm một suất thăng hạng, Đồng Nai từ chối cơ hội lên hạng đầu tiên trong lịch sử với lý do không muốn "dục tốc bất đạt". "Chúng tôi không lựa chọn con đường ngắn nhất, chúng tôi chọn con đường đúng đắn nhất, phát triển bằng nội lực, đi lên bằng sự chuẩn bị bài bản, bền vững", thông báo trên trang chủ CLB có đoạn.

Chấp nhận ở lại Hạng Nhất thêm một mùa là quyết định bản lĩnh và Đồng Nai đã có thời gian chuẩn bị cũng như trạng thái sẵn sàng cho hạng đấu khốc liệt hơn. Song, V.League vẫn đang là đỉnh núi quá cao với "Những chiến binh xanh". Trong lần đầu tiên CLB thi đấu ở hạng đấu cao nhất, có vẻ như Đồng Nai vẫn ngợp và cần thêm thời gian để thích nghi.

HLV Việt Thắng (áo đen) chưa từng có kinh nghiệm làm thuyền trưởng ở V.League. Ảnh: VPF.

Nguyên nhân

Đúng như Công Phượng nói, Đồng Nai có hàng loạt cầu thủ giàu kinh nghiệm đá V.League, thậm chí từng lên tuyển và những ngoại binh đáng chú ý. Về ngoại binh, Milos Vulic là cựu tuyển thủ Serbia và từng chơi ở Champions League cũng như Serie A. Andrija Majdevac và Filip Jovic từng khoác áo U18 Serbia, Andrei Ivan từng chơi cho tuyển Romania.

Nhưng những cá nhân này đôi khi vẫn mắc sai lầm. Bàn thua đầu tiên của thầy trò HLV Việt Thắng ở thất bại trước Thể Công - Viettel xảy ra khi Nguyễn Hữu Tuấn phán đoán sai điểm rơi lúc phá bóng. Trước đó vài phút, Jovic nhận thẻ đỏ khi giẫm lên cổ chân Nhâm Mạnh Dũng.

Bàn thua duy nhất ở trận gặp Hà Tĩnh đến từ đường chuyền hỏng của Phan Văn Hiếu và pha phòng ngự lập bập của Hữu Tuấn. Tới trận thua CLB Công an Hà Nội, ở bàn thua thứ hai, Dương Văn Khoa và Nguyễn Thành Lộc để Brayan Perea thoải mái đánh đầu ngay trước khu vực 5,5 m. Trước đó, Lê Văn Sơn đánh cùi chỏ vào mặt Nguyễn Đình Bắc và bị đuổi khỏi sân ngay phút 18.

Những tên tuổi kể trên có quen không? Họ đều là các cựu tuyển thủ Việt Nam, có người còn từng là ngôi sao tại các CLB V.League khác nhau. Nhưng họ đều không còn ở đỉnh cao phong độ.

Hai tình huống khiến Đồng Nai phải chơi thiếu người đều là hai pha phạm lỗi khó hiểu. Bóng vẫn xa vùng cấm và ở sát biên, đồng nghĩa nếu không tranh chấp được thì cũng không có gì nguy hiểm. Đó không phải tình huống bắt buộc cần phạm lỗi, theo kiểu tiền đạo đối phương có bóng trước khung thành trống và bản thân đang đuổi từ phía sau, mà là hai pha xử lý thiếu tỉnh táo của Văn Sơn cũng như Jovic.

Thể trạng của cầu thủ cũng là vấn đề với Đồng Nai. "Đội tôi hôm nay có nhiều ca chấn thương. Chúng tôi chỉ có thể chơi với hai ngoại binh. Trên hàng công, Ivan sở trường đá tiền vệ biên trái nhưng tôi phải kéo vào đá tiền đạo cắm. Hàng thủ cũng chắp vá", HLV Việt Thắng chia sẻ sau trận thua Thể Công - Viettel.

Người thiếu kinh nghiệm V.League nhất của Đồng Nai hiện tại lại là HLV Thắng "Bế". 2026/27 là mùa đầu tiên ông làm HLV trưởng ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. HLV Việt Thắng từng là thành viên ban huấn luyện CLB Đà Nẵng, nhưng trong vai trò trợ lý. Trước mùa này, chiến lược gia 45 tuổi chỉ nắm các đội Hạng Nhất.

HLV Việt Thắng cần thêm thời gian để làm quen với V.League. Cầu thủ Đồng Nai cần trở lại là chính họ của những mùa V.League trước đây. Với việc toàn thua cả ba trận sau khi thăng hạng, mục tiêu ở lại hạng đấu cao nhất Việt Nam sẽ là thử thách cực đại.

Highlights CLB Đồng Nai 0-2 Thể Công - Viettel Tối 4/9, CLB Đồng Nai để thua 0-2 trước Thể Công - Viettel ở trận mở màn V.League 2026/27.