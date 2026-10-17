V-League: Nam Định thắng dễ Thanh Hóa

Chiều 17/10, CLB Thanh Hóa có cuộc tiếp đón Thép Xanh Nam Định trên sân nhà tại vòng 4 V-League 2026-2027.

Trước trận đấu, Thanh Hóa đang có tinh thần khá tốt khi giành được 6 điểm sau 3 vòng đấu, trong đó có chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu gần nhất.

Nam Định (áo trắng) có trận đấu tốt trên sân Thanh Hóa.

Bên phía đối diện, Nam Định mới có 4 điểm sau 3 trận và đang chịu áp lực phải giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định chủ động kiểm soát bóng và tổ chức các đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, Thanh Hóa cũng không dễ bị áp đảo khi duy trì đội hình tương đối chắc chắn và chờ đợi cơ hội phản công.

Phút 16, Salio Guindo có tình huống di chuyển đón bóng rồi xâm nhập vòng cấm Nam Định. Tuy nhiên, trung vệ Felix Eboa đã kịp thời lùi về can thiệp, không cho tiền đạo đội chủ nhà thực hiện cú dứt điểm.

Chỉ một phút sau, Nam Định lập tức đáp trả bằng tình huống tấn công bên cánh phải. Ngọc Sơn bứt tốc rồi thực hiện đường căng ngang thuận lợi cho Lâm Ti Phông dứt điểm, đưa bóng đi chệch khung thành Thanh Hóa.

Sau hơn 20 phút chơi ngang ngửa, Nam Định dần cho thấy sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng. Đồng thời, nhà cựu vô địch V-League cũng liên tục gây sức ép bằng những tình huống tổ chức tấn công dọc hai biên và khu vực trung lộ.

Dù vậy, đội khách vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương khi những pha xử lý cuối cùng chưa đạt được độ chính xác cần thiết.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa chủ yếu tổ chức phòng ngự và chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển đổi trạng thái.

Phút 40, Matheus Martins có pha xử lý tốt trước khi chuyền bóng cho Văn Tùng tung cú dứt điểm quyết đoán. Thủ môn Nguyên Mạnh không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để cầu thủ Thanh Hóa băng vào, nhưng trung vệ Eboa đã kịp lao về giải nguy.

Khi hiệp một tưởng chừng sẽ khép lại với tỷ số hòa, bất ngờ đã xảy ra. Phút 45+2, Ngọc Sơn thực hiện quả tạt chính xác vào vòng cấm Thanh Hóa để Lâm Ti Phông tung cú dứt điểm, đưa bóng chạm đầu Damoth trước khi đi vào lưới.

Nam Định thắng dễ Thanh Hóa tại vòng 4 V-League 2026-2027.

Bước sang hiệp hai, Thanh Hóa cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong khi đó, Nam Định chủ động giảm nhịp độ trận đấu và duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự.

Lối chơi này khiến đội bóng xứ Thanh gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công, đặc biệt khi đối phương tập trung đông cầu thủ trước khu vực vòng cấm.

Phút 57, Văn Tùng nhận bóng trong tư thế thuận lợi, nhưng pha xử lý cuối cùng của cầu thủ này lại đưa bóng đến đúng vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh.

Bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa, Thanh Hóa tiếp tục đẩy cao đội hình và tìm cách gây sức ép lên phần sân Nam Định.

Tuy nhiên, những tình huống tấn công của đội chủ nhà chưa tạo ra nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của đội khách.

Phút 74, Bá Tiến có cơ hội tung cú sút trong vòng cấm Nam Định. Dù vậy, bóng đã chạm người một cầu thủ đội khách rồi đi hết đường biên ngang.

Ở phần sân đối diện, Nam Định vẫn duy trì được sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và thường xuyên có những pha phản công nguy hiểm.

Phút 81, đội khách tổ chức phản công nhanh và đưa bóng đến vị trí của Phạm Tuấn Hải. Tiền đạo này tung cú dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành Thanh Hóa rồi bật ra ngoài.

May mắn thoát thua, nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn để lộ khoảng trống ở hàng phòng ngự và nhanh chóng phải trả giá.

Phút 86, Tyler Crawford băng lên bên cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang để Tuấn Hải dễ dàng đệm bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho Nam Định.