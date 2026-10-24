V-League: Nam Định thắng đậm Đồng Nai

Tối 24/10, Đồng Nai có cuộc tiếp đón Nam Định tại vòng 5 V-League 2026-2027. Trước khi bước vào vòng 5, Đồng Nai đứng cuối bảng xếp hạng với 1 điểm sau 4 trận, còn Nam Định xếp thứ tư khi có 7 điểm.

Nam Định (áo trắng) có chiến thắng đậm trước Đồng Nai.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công, trong khi Đồng Nai lùi sâu đội hình, tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 10, Mạnh Quỳnh có pha di chuyển rồi dứt điểm chính xác trong vòng cấm, đưa bóng vào lưới Đồng Nai. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do cầu thủ Nam Định đã rơi vào thế việt vị.

Sau những phút đầu khá sôi động, tốc độ trận đấu giảm xuống khi hai đội gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Nam Định kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà.

Bước sang nửa cuối hiệp một, đội khách bắt đầu gia tăng sức ép bằng những tình huống lên bóng ở hai hành lang biên. Phút 40, Mạnh Quỳnh có pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm trước khi tung cú sút nguy hiểm, nhưng một hậu vệ Đồng Nai đã kịp phá bóng ngay trước vạch vôi.

Trong những phút cuối hiệp, Nam Định tiếp tục đẩy cao đội hình, chủ yếu khai thác hai biên và thực hiện những quả tạt vào vòng cấm. Dù vậy, các chân sút đội khách vẫn thiếu chính xác trong những tình huống quyết định. Phút 45+1, Mạnh Quỳnh tung người dứt điểm đẹp mắt nhưng bóng không đi trúng đích.

Bước sang hiệp hai, Nam Định tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và nhanh chóng tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 47, Crawford thực hiện đường chuyền thuận lợi để Mạnh Quỳnh thoát xuống, dứt điểm chính xác đánh bại thủ môn Văn Phong, mở tỷ số 1-0 cho Nam Định.

Có bàn dẫn trước, đội khách thi đấu tự tin hơn và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Đồng Nai. Trong khi đó, đội chủ nhà buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, khiến nhiều khoảng trống xuất hiện ở phía sau.

Phút 53, HLV Nguyễn Việt Thắng thực hiện ba sự thay đổi người khi đưa Xuân Trường, Văn Đức và Hải Quân vào sân thay Ngọc Đức, Tự Nhân và Văn Hiếu nhằm cải thiện thế trận. Tuy nhiên, khi những điều chỉnh chưa phát huy hiệu quả, Đồng Nai tiếp tục phải nhận bàn thua.

Phút 55, Ngọc Sơn có pha đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú sút chìm hiểm hóc bằng chân trái, đánh bại thủ môn Văn Phong, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 5 phút sau, Nam Định tiếp tục có bàn thắng thứ ba. Trong tình huống này, Lâm Ti Phông đột phá bên cánh phải, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Đồng Nai trước khi dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn đối phương.

Nam Định (áo trắng) tạm thời vươn lên đứng thứ ba trên bảng xếp hạng V-League 2026-2027.

Liên tiếp nhận ba bàn thua, Đồng Nai gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức lại đội hình. Hàng phòng ngự của đội chủ nhà liên tục để lộ khoảng trống, trong khi những pha lên bóng vẫn thiếu hiệu quả.

Trong khi đó, dù chủ động giảm nhịp độ tấn công, Nam Định vẫn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Phút 74, Văn Vĩ tung cú volley đưa bóng vào lưới Đồng Nai, nhưng sau khi kiểm tra VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng do Lâm Ti Phông đứng ở vị trí việt vị và cản trở tầm nhìn của thủ môn.

Những phút cuối trận, Đồng Nai nỗ lực tấn công tìm bàn thắng danh dự nhưng bất thành. Thậm chí, đội chủ nhà còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 90+3, khi Văn Vĩ dứt điểm thành công từ góc hẹp.

Chung cuộc, Nam Định giành chiến thắng 4-0 trước Đồng Nai tại vòng 5 V-League 2026-2027. Với kết quả này, Nam Định tạm thời vươn lên đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 10 điểm, còn Đồng Nai vẫn xếp cuối.