Tối 28/11, Hà Nội FC có cuộc tiếp đón Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2026-2027. Sau chiến thắng 3-1 trước Đồng Nai ở vòng đấu trước, thầy trò HLV Harry Kewell đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công từ hai hành lang biên. Trong khi đó, Hà Tĩnh nhập cuộc thận trọng, duy trì đội hình phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công.

Hà Nội FC (áo xanh) có trận đấu khó khăn trước Hà Tĩnh. (Ảnh: Hoài Thương).

Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng đội chủ nhà gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Những pha phối hợp của Văn Quyết, Hai Long và các đồng đội thường xuyên bị hàng phòng ngự Hà Tĩnh ngăn chặn trước khi họ có thể thực hiện những pha xử lý quyết định.

Phút 20, Văn Đức tăng tốc bên cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang thuận lợi vào vòng cấm cho Atshimene. Tuy nhiên, cú dứt điểm một chạm của tiền đạo đội khách không thể đánh bại thủ môn Văn Chuẩn.

Sau tình huống này, Hà Nội FC vẫn là đội thi đấu chủ động hơn với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Trong khi đó, Hà Tĩnh cho thấy khả năng chuyển trạng thái khá tốt, đặc biệt trong những tình huống tận dụng tốc độ của Atshimene.

Phút 37, tiền đạo Hà Tĩnh có pha đột phá bên cánh trái, vượt qua hai cầu thủ chủ nhà trước khi chuyền bóng vào vòng cấm cho Văn Lương. Dù vậy, cầu thủ này xử lý chậm, tạo điều kiện để hậu vệ Hà Nội FC kịp thời áp sát và cản phá cú sút.

Bước sang hiệp hai, thế trận diễn ra tương đối chậm khi cả hai đội đều gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Phút 54, Aymeric thực hiện đường chuyền từ cánh phải vào vòng cấm cho Văn Tùng, nhưng tiền đạo đội chủ nhà không thể tận dụng cơ hội để tung ra pha dứt điểm như mong muốn.

Hà Nội FC tiếp đà thăng hoa tại V-League 2026-2027. (Ảnh: Hoài Thương).

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội bóng Thủ đô đã phải trả giá. Phút 57, Daniel Passira đánh đầu làm tường để Atshimene tung cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm. Bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới, mở tỷ số cho đội khách.

Bàn thua buộc Hà Nội FC phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự tập trung của Hà Tĩnh, các phương án tấn công của đội chủ nhà không mang lại hiệu quả.

Trong lúc hàng công đang loay hoay tìm kiếm bàn gỡ, Hà Nội FC lại gặp bất lợi về quân số. Phút 81, trung vệ Adriel phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài sau pha phạm lỗi với cầu thủ Luiz Antonio của Hà Tĩnh.

Tưởng chừng bất lợi này sẽ khiến đội bóng Thủ đô gặp thêm khó khăn, nhưng Hồ Thanh Minh đã tạo ra sự khác biệt. Phút 83, Xuân Tú thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm Hà Tĩnh. Sau tình huống bóng lộn xộn, Hồ Thanh Minh nhanh chân dứt điểm ở cự ly gần, đánh bại thủ môn Thanh Tùng, gỡ hòa cho Hà Nội FC.

Bàn gỡ giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu tự tin hơn hẳn và gia tăng sức ép về phía khung thành Hà Tĩnh. Phút 86, từ quả phạt góc của đồng đội, Hồ Thanh Minh bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa khung thành. Thủ môn Thanh Tùng dù đã nỗ lực bay người nhưng không thể cản phá và phải vào lưới nhặt bóng.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Hà Tĩnh nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng không tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng núi Hồng.