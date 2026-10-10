V-League: HAGL thắng đậm SHB Đà Nẵng

Tối 10/10, HAGL có cuộc đọ sức với SHB Đà Nẵng tại vòng 3 V-League 2026-2027. Do sân Pleiku xuống cấp nên thầy trò HLV Lê Quang Trãi phải chuyển sang thi đấu trên sân Quy Nhơn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc khá cởi mở và liên tục tổ chức các đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

HAGL có trận đấu ấn tượng trước SHB Đà Nẵng.

Dù vậy, HAGL và SHB Đà Nẵng đều gặp khó khăn trong việc tiếp cận vòng cấm của đối phương.

Phút 18, Thanh Sơn ngã trong vòng cấm SHB Đà Nẵng sau tình huống tranh chấp với Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên, trọng tài Ngô Duy Lân không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền khi xác định trung vệ đội khách không phạm lỗi.

Sau tình huống này, HAGL tiếp tục đẩy cao đội hình và gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Phút 22, Hà Châu Phi thực hiện pha ném biên mạnh vào vòng cấm, tạo điều kiện để đồng đội bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chơi tập trung và cản phá thành công.

Những phút tiếp theo, đội chủ nhà duy trì sức ép nhưng vẫn gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức khá chặt chẽ của SHB Đà Nẵng.

Khi hiệp một đang trôi về những phút cuối, bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra. Phút 37, trọng tài xác định bóng chạm tay trung vệ Quế Ngọc Hải trong vòng cấm sau một tình huống tranh chấp và cho HAGL hưởng phạt đền.

Phút 39, trên chấm 11m, Luann Augusto dễ dàng đánh lừa thủ môn Bùi Tiến Dũng, đưa HAGL vượt lên dẫn trước.

Bị thủng lưới, SHB Đà Nẵng lập tức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ trước khi hiệp một khép lại.

Phút 45+4, đội khách tạo ra hai tình huống nguy hiểm liên tiếp trong vòng cấm HAGL. Tuy nhiên, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đều không tận dụng thành công.

Các cầu thủ HAGL ăn mừng bàn thắng vào lưới SHB Đà Nẵng.

Bước sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong khi đó, HAGL tiếp tục duy trì lối chơi chặt chẽ và chờ đợi cơ hội tổ chức các đợt tấn công.

Phút 49, SHB Đà Nẵng có cơ hội ghi bàn từ một tình huống phối hợp đá phạt góc. Tuy nhiên, các cầu thủ đội khách không thể đánh bại thủ môn Trung Kiên.

Có cơ hội nhưng không tận dụng thành công, SHB Đà Nẵng ngay sau đó đã phải trả giá đắt.

Phút 54, Vĩnh Nguyên treo bóng về phía cột xa để đồng đội đánh đầu trả bóng ra. Hậu vệ Robson Alves Reis chớp cơ hội dứt điểm tung lưới Bùi Tiến Dũng lần thứ hai trong trận đấu.

Bị dẫn trước hai bàn, SHB Đà Nẵng buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, những nỗ lực tấn công của đội khách không mang lại hiệu quả trước hàng phòng ngự chơi chắc chắn của HAGL.

Trong khi đó, HAGL chủ động giảm nhịp độ trận đấu và lùi sâu đội hình nhằm bảo vệ lợi thế. Lối chơi này khiến SHB Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Trung Kiên.

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, HAGL còn tận dụng tốt cơ hội để tiếp tục gia tăng cách biệt.

Phút 65, Gia Bảo thực hiện đường chuyền thuận lợi để Lucas thoát xuống dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-0 cho HAGL.

Trong những phút còn lại, SHB Đà Nẵng gần như đẩy toàn bộ đội hình lên tấn công nhưng không tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại 0-3 trước HAGL.

Đội hình xuất phát HAGL vs SHB Đà Nẵng: HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Quang Huy, Basilo, Thanh Sơn, Jacintho Lucas, Luann Boy, Gia Bảo, Vĩnh Nguyên, Thanh Long, Robson Reis. SHB Đà Nẵng: Bùi Tiến Dũng, Moteira, Rebori, Ngọc Hải, Việt Hoàng, Hồng Phúc, Joe Pissona, Ivan Saponjic, Nguyên Hoàng, Văn Long, Minh Quang.