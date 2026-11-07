V-League: HAGL bất ngờ đánh bại Hà Nội trên sân Pleiku

Tối 7/11, HAGL có cuộc tiếp đón Hà Nội FC trên sân Pleiku tại vòng 7 V-League 2026-2027. Đây là trận đấu quan trọng với hai đội khi HAGL cần điểm để cải thiện thứ hạng, còn Hà Nội FC đang hướng đến mục tiêu cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Các cầu thủ HAGL ăn mừng bàn thắng vào lưới Hà Nội FC (Ảnh: HAGL).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công và tạo ra thế trận hấp dẫn. Dù được đánh giá cao hơn, Hà Nội FC vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết tâm của đội chủ nhà.

Phút 4, Hoàng Vĩnh Nguyên có khoảng trống trước vòng cấm Hà Nội FC và tung cú dứt điểm căng bằng chân trái nhưng bóng đi sát xà ngang. Không lâu sau, đội khách có câu trả lời khi Sade thực hiện đường chuyền thuận lợi để Đình Hai băng lên dứt điểm kỹ thuật. Tuy nhiên, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau khoảng thời gian đầu trận diễn ra cân bằng, Hà Nội FC dần kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Trung Kiên. Phút 11, Sade có pha căng ngang từ cánh trái để Văn Quyết xoay người dứt điểm cận thành nhưng bị thủ môn Trung Kiên ngăn cản.

Dù chịu nhiều sức ép, HAGL vẫn duy trì sự tập trung trong phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 29, Luann Augusto thực hiện quả phạt góc từ cánh trái để Hà Châu Phi bật cao đánh đầu cận thành, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn, mở tỷ số cho HAGL.

Bàn thắng giúp đội bóng phố Núi thi đấu tự tin hơn. Tuy nhiên, Hà Nội FC cũng nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 31, Sade phối hợp với Hai Long trước khi xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm từ góc hẹp, nhưng bị thủ môn Trung Kiên cản phá.

Dẫu vậy, sóng gió vẫn chưa qua đi trước khung thành của đội chủ sân Pleiku. Phút 33, Hai Long đột phá bên cánh trái trước khi bị Hà Châu Phi phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền. Trên chấm 11m, Văn Quyết dứt điểm chuẩn xác, đánh bại thủ môn Trung Kiên để gỡ hòa cho Hà Nội FC.

Bàn thắng giúp đội khách lấy lại sự tự tin và tiếp tục duy trì sức ép. Tuy nhiên, khi hiệp một đang dần trôi về những phút cuối, HAGL bất ngờ có cơ hội tái lập thế dẫn trước. Ở tình huống này, trọng tài xác định Thành Chung phạm lỗi trong vòng cấm và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Luann Augusto thực hiện thành công cú sút, nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL ở phút 45+2.

Hà Nội FC có trận đấu đầy khó khăn trước HAGL (Ảnh: Hà Nội FC).

Bước sang hiệp hai, Hà Nội FC chủ động đẩy cao đội hình và liên tục tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 50, Aymeric thực hiện cú sút phạt từ khoảng cách 25m, đưa bóng vượt qua hàng rào rồi đập đất khiến thủ môn Trung Kiên gặp khó khăn, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Dù liên tục gây sức ép, nhưng các học trò của HLV Harry Kewell vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Trong khi đó, hàng phòng ngự HAGL thi đấu tập trung và hạn chế khoảng trống trước khung thành.

Phút 74, Hai Long có pha xử lý khéo léo vượt qua hàng phòng ngự HAGL trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc. Dẫu vậy, thủ môn Trung Kiên đã có pha phản xạ xuất sắc để cứu thua cho đội chủ nhà. Trong khoảng thời gian cuối trận, đội bóng Thủ đô ra sức tấn công nhưng không tìm được bàn gỡ.

Chung cuộc, HAGL giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC trên sân Pleiku tại vòng 7 V-League 2026-2027.